Президент Владимир Путин запустил реформу выборов в России. На встрече с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой глава государства заявил о важности доверия и поддержки со стороны россиян. Как объяснили URA.RU эксперты, благодаря электронному голосованию повышается не только явка на выборах, но и легитимность власти.
На встрече в Кремле глава ЦИК рассказала Путину, как прошли выборные кампании 2024 года — президентская и Единого дня голосования. В начале разговора глава государства попросил Памфилову оценить итоги проведенной работы.
«В первую очередь хотела бы обратить внимание на то, что и те, и другие выборы прошли максимально успешно. Во многом это результат как никогда слаженных действий между всеми участниками процесса и всеми ведомствами… И самое главное — это, конечно, наши люди, это сосредоточение нашего народа и понимание того, как важны эти выборы», — заявила глава ЦИК.
В свою очередь Путин отметил, что поддержка россиян действительно имеет значение не только на президентских выборах. «Для власти любого уровня это тоже очень важно — опора на людей, их доверие и поддержка», — подчеркнул глава государства.
В качестве особенности обеих выборных кампаний 2024 года Памфилова назвала рекордную явку. Путин поблагодарил главу ЦИК за большую работу и поинтересовался тем, как идет обновление избирательной комиссии.
«Те новации, которые постоянно внедрялись в эти годы очень интенсивно, сейчас мы их максимально использовали на этих выборах. И оказалось, что это как раз помогло нам в таких экстремальных условиях не допустить сбоев. Поэтому очень много новых разработок, которые сейчас в Москве мы действительно пытаемся посмотреть, как и что на всю Россию можно внедрить», — резюмировала Памфилова.
Путин ускоряет внедрение цифровых новаций в избирательный процесс, чтобы укрепить легитимность власти, считает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «ДЭГ — это система, которая позволяет существенно увеличить участие граждан в выборах, а с учетом трехдневного голосования вовлекается еще больше людей. Таким образом поднимается легитимность избирательного процесса», — объяснил эксперт.
По его словам, легитимность означает общественную поддержку действий властей. В условиях сложной геополитической ситуации в мире для России «это сейчас важно, как никогда».
Для Путина как юриста принципиально важна легитимность, поэтому власти борются с «ленивым избирателем» в гонке за явкой на выборах, добавил глава компании «МаркКом» Сергей Маркелов. Как отметил политолог, сейчас все меньше людей хотят идти до избирательного участка, чтобы получить «живой» бюллетень. Электронный формат позволяет решить эту проблему.
«Система таким способом борется с неопределенностью в выборах. ДЭГ снимает неопределенность, связанную с явкой. С электронным голосованием явка стала выше, где-то даже в разы. Получается непредсказуемости все меньше и меньше, она уходит в статистическую погрешность», — заявил Маркелов.
С другой стороны, повышение явки вовсе не означает, что будущие выборы пройдут спокойно, отметил собеседник URA.RU. «Российская политическая система образца 2020-2030 годов не любит состояние успокоенности, успокаиваться нельзя», — подчеркнул Маркелов. По его мнению, выборы в Госдуму в 2026 году пройдут на фоне борьбы с угрозами, исходящими из-за рубежа.
Россия опережает многие страны по удобству голосования, отметил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Власти напирают на такой критерий как удобство. Не надо никуда ходить, можно проголосовать дистанционно, не тратить время, не стоять в очередях. Хотя с точки зрения наличия очередей у нас сильно лучше, чем, например, в США, где люди стояли в очередях на избирательном участке по шесть-восемь часов. Но в целом логика в России понятна: это более высокое удобство, улучшение управляемости электоральными процессами, предсказуемость. Все это идет в комплекте с многодневным голосованием и расширением разнообразных форматов», — резюмировал политолог.
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