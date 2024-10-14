Путин разрешил главе СКР занимать пост после 70 лет

14 октября 2024 в 16:58 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, что срок пребывания на службе главы СК может быть продлен после 70 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Следственного комитета РФ может занимать свой пост после достижения 70 лет. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Срок пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет, может быть продлен президентом Российской Федерации», — говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов. Председателем СК РФ сейчас является Александр Бастрыкин. Ему 71 год. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Следственного комитета РФ может занимать свой пост после достижения 70 лет. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Срок пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет, может быть продлен президентом Российской Федерации», — говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов. Председателем СК РФ сейчас является Александр Бастрыкин. Ему 71 год.