Путин разрешил главе СКР занимать пост после 70 лет

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, что срок пребывания на службе главы СК может быть продлен после 70 лет Фото:

Глава Следственного комитета РФ может занимать свой пост после достижения 70 лет. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Срок пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет, может быть продлен президентом Российской Федерации», — говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов. Председателем СК РФ сейчас является Александр Бастрыкин. Ему 71 год.

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Глава Следственного комитета РФ может занимать свой пост после достижения 70 лет. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Срок пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет, может быть продлен президентом Российской Федерации», — говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов. Председателем СК РФ сейчас является Александр Бастрыкин. Ему 71 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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