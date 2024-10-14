Водителей будут лишать прав на 1,5 года за сокрытие номеров

Путин подписал закон о лишении водительских прав на 1,5 года за сокрытие номеров
© Служба новостей «URA.RU»
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Водители могут лишиться прав на 1,5 года за сокрытие номеров на авто
Водители могут лишиться прав на 1,5 года за сокрытие номеров на авто Фото:

За сокрытие номеров с помощью специальных устройств водителей будут лишать прав на срок до 1,5 лет. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

«Управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть, влечет лишение прав управления транспортными средствами на срок от одного до полутора лет», — гласят новые поправки в закон, документ подписал Владимир Путин. При этом в случае нарушения у автолюбителей также конфискуют машину.

Ранее Госдума увеличила штраф для водителей за отказ остановиться. Водители, которые не будут останавливаться по требованию ДПС, будут получать штраф в размере 10 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрено лишение прав на шесть месяцев.

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За сокрытие номеров с помощью специальных устройств водителей будут лишать прав на срок до 1,5 лет. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. «Управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть, влечет лишение прав управления транспортными средствами на срок от одного до полутора лет», — гласят новые поправки в закон, документ подписал Владимир Путин. При этом в случае нарушения у автолюбителей также конфискуют машину. Ранее Госдума увеличила штраф для водителей за отказ остановиться. Водители, которые не будут останавливаться по требованию ДПС, будут получать штраф в размере 10 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрено лишение прав на шесть месяцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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