Экс-подполковник ФСБ, обвиненный в мошенничестве, вышел на свободу

14 октября 2024 в 13:46 Размер текста - 17 +

Кирилл Черкалин был осужден по статьям о мошенничестве и крупной взятке Фото: Павел Бедняков/РИА Новости На свободу после отбывания срока по статьям о крупной взятке вышел экс-подполковник ФСБ Кирилл Черкалин. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. «Бывший подполковник ФСБ Кирилл Черкалин, осужденный по статьям об особо крупной взятке и мошенничестве, вышел на свободу», — заявил источник телеканала РЕН ТВ. Ранее следствие предъявило обвинения бывшим сотрудникам ФСБ Кириллу Черкалину, Андрею Васильеву и Дмитрию Фролову. Им инкриминируется принуждение главы строительной компании Сергея Гляделкина к передаче доли в уставном капитале его фирмы. По данным следствия, размер переданной доли составил не менее 490 миллионов рублей. Следствие полагает, что Черкалин был организатором и руководителем этой преступной группировки, которая действовала под видом законных операций. В 2021 году Московский гарнизонный военный суд приговорил Черкалина к семи годам колонии строгого режима и лишил его звания подполковника запаса. Кроме того, было решено взыскать с него компенсацию в размере 637 миллионов рублей. В 2023 году осужденному было заменено отбывание наказания в колонии на исправительные работы. Позднее он смог добиться замены исправительных работ на штраф в размере 500 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На свободу после отбывания срока по статьям о крупной взятке вышел экс-подполковник ФСБ Кирилл Черкалин. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. «Бывший подполковник ФСБ Кирилл Черкалин, осужденный по статьям об особо крупной взятке и мошенничестве, вышел на свободу», — заявил источник телеканала РЕН ТВ. Ранее следствие предъявило обвинения бывшим сотрудникам ФСБ Кириллу Черкалину, Андрею Васильеву и Дмитрию Фролову. Им инкриминируется принуждение главы строительной компании Сергея Гляделкина к передаче доли в уставном капитале его фирмы. По данным следствия, размер переданной доли составил не менее 490 миллионов рублей. Следствие полагает, что Черкалин был организатором и руководителем этой преступной группировки, которая действовала под видом законных операций. В 2021 году Московский гарнизонный военный суд приговорил Черкалина к семи годам колонии строгого режима и лишил его звания подполковника запаса. Кроме того, было решено взыскать с него компенсацию в размере 637 миллионов рублей. В 2023 году осужденному было заменено отбывание наказания в колонии на исправительные работы. Позднее он смог добиться замены исправительных работ на штраф в размере 500 тысяч рублей.