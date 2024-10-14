«Очередное хамство»: Медведев сравнил предложения Байдена о СЯС с Гитлером

Медведев: переговоры США с РФ о СЯС — как переговоры о перемирии с Гитлером
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совет первичных отделений партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Медведев назвал предложение Байдена о переговорах по СЯС хамством Фото:

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев негативно отреагировал на слова президента США Джо Байдена о готовности к переговорам с Россией о сокращении стратегических ядерных сил (СЯС) без предварительных условий. Он сравнил пользу диалога с американскими властями с пользой переговоров о перемирии с Адольфом Гитлером.

«Байден в целях помощи своей безмозглой протеже брякнул, что готов к переговорам о сокращении СЯС с Россией без предварительных условий. Очередное хамство американцев. <…> Переговоры на тему СНВ с Америкой не более полезны, чем переговоры о перемирии с Гитлером в 1945-м», — отметил Медведев в своем telegram-канале. По словам Медведева, США ведут «практически полноценную войну» против России и стремятся нанести ущерб ее интересам.

Ранее Байден заявил, что США готовы к переговорам с Россией, Китаем и КНДР по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий. По его мнению, это шаг к тому, чтобы добиться прогресса в окончательном избавлении мира от данного типа оружия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев негативно отреагировал на слова президента США Джо Байдена о готовности к переговорам с Россией о сокращении стратегических ядерных сил (СЯС) без предварительных условий. Он сравнил пользу диалога с американскими властями с пользой переговоров о перемирии с Адольфом Гитлером. «Байден в целях помощи своей безмозглой протеже брякнул, что готов к переговорам о сокращении СЯС с Россией без предварительных условий. Очередное хамство американцев. <…> Переговоры на тему СНВ с Америкой не более полезны, чем переговоры о перемирии с Гитлером в 1945-м», — отметил Медведев в своем telegram-канале. По словам Медведева, США ведут «практически полноценную войну» против России и стремятся нанести ущерб ее интересам. Ранее Байден заявил, что США готовы к переговорам с Россией, Китаем и КНДР по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий. По его мнению, это шаг к тому, чтобы добиться прогресса в окончательном избавлении мира от данного типа оружия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...