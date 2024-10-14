ВСУ за сутки потеряли более 300 человек в Курской области

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ВСУ потеряли более 300 бойцов и восемь бронемашин под Курском, заявили в МО РФ
ВСУ потеряли более 300 бойцов и восемь бронемашин под Курском, заявили в МО РФ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВСУ потеряли 300 бойцов в Курской области за прошедшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ, добавив, что также Украина потеряла восемь бронемашин и три арторудия. 

«За сутки потери ВСУ составили более 300 человек», — сообщили в официальном telegram-канале Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что ВС РФ также уничтожили восемь бронемашин, 11 автомобилей, три арторудия и два миномета ВСУ. По данным МО, один украинский боец сдался в плен.

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ВСУ потеряли 300 бойцов в Курской области за прошедшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ, добавив, что также Украина потеряла восемь бронемашин и три арторудия.  «За сутки потери ВСУ составили более 300 человек», — сообщили в официальном telegram-канале Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что ВС РФ также уничтожили восемь бронемашин, 11 автомобилей, три арторудия и два миномета ВСУ. По данным МО, один украинский боец сдался в плен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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