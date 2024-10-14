ВСУ за сутки потеряли более 300 человек в Курской области

ВСУ потеряли более 300 бойцов и восемь бронемашин под Курском, заявили в МО РФ
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
ВСУ потеряли 300 бойцов в Курской области за прошедшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ, добавив, что также Украина потеряла восемь бронемашин и три арторудия.
«За сутки потери ВСУ составили более 300 человек», — сообщили в официальном telegram-канале Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что ВС РФ также уничтожили восемь бронемашин, 11 автомобилей, три арторудия и два миномета ВСУ. По данным МО, один украинский боец сдался в плен.
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