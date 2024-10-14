Минтруд предложил пересмотреть порядок привлечения трудовых мигрантов в РФ

Министр труда Котяков: мигрантов будут набирать на работу по оргнабору

14 октября 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Согласно новой модели привлечения трудовых мигрантов, будет проходить их организованный набор Фото: Анна Майорова © URA.RU На данный момент в корректировке нуждается патент на работу мигрантов, теперь их планируют нанимать по организованному набору. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, отметив, что свободный въезд иностранных граждан в Россию и непонятные условия трудоустройства являются неправильной моделью. Так, над изменениями в патенте работают Минтруда и МВД. «Свободное перемещение, свободный въезд в страну и потом длительный поиск работодателя с непонятными условиями трудоустройства — это неправильно», — заявил Котяков в интервью «Ведомостям». Он отметил, что в нынешней модели задействования труда мигрантов есть риски для бизнеса. Работодатели сталкиваются с неуверенностью в исполнении договоренностей со стороны мигрантов, которые могут перейти на другую работу после получения обучения и медицинских услуг. Планируется, что новая модель будет основываться на организованном наборе, когда все необходимые процедуры, включая подготовку документов и обучение, будут проходить еще в стране происхождения мигранта. Особое внимание будет уделено квалифицированным специалистам, но потребность сохраняется и в кадрах с более низкой квалификацией. Антон Котяков подчеркнул важность ответственности работодателей за приглашенных иностранных сотрудников и необходимость предоставления им гарантий. В корректировках к патенту предполагается формирование четких и прозрачных правил финансовых отношений между работниками и работодателем. Ранее около 80% россиян сообщили, что в их регионах находится слишком много мигрантов. За последний год процент респондентов, выразивших недовольство уровнем миграции, увеличился на 21 процентный пункт. Наибольшее число ответов о чрезмерном количестве иностранных граждан пришло от представителей сферы транспорта и логистики (92%), автобизнеса (91%), безопасности (89%) и строительства (85%). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На данный момент в корректировке нуждается патент на работу мигрантов, теперь их планируют нанимать по организованному набору. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, отметив, что свободный въезд иностранных граждан в Россию и непонятные условия трудоустройства являются неправильной моделью. Так, над изменениями в патенте работают Минтруда и МВД. «Свободное перемещение, свободный въезд в страну и потом длительный поиск работодателя с непонятными условиями трудоустройства — это неправильно», — заявил Котяков в интервью «Ведомостям». Он отметил, что в нынешней модели задействования труда мигрантов есть риски для бизнеса. Работодатели сталкиваются с неуверенностью в исполнении договоренностей со стороны мигрантов, которые могут перейти на другую работу после получения обучения и медицинских услуг. Планируется, что новая модель будет основываться на организованном наборе, когда все необходимые процедуры, включая подготовку документов и обучение, будут проходить еще в стране происхождения мигранта. Особое внимание будет уделено квалифицированным специалистам, но потребность сохраняется и в кадрах с более низкой квалификацией. Антон Котяков подчеркнул важность ответственности работодателей за приглашенных иностранных сотрудников и необходимость предоставления им гарантий. В корректировках к патенту предполагается формирование четких и прозрачных правил финансовых отношений между работниками и работодателем. Ранее около 80% россиян сообщили, что в их регионах находится слишком много мигрантов. За последний год процент респондентов, выразивших недовольство уровнем миграции, увеличился на 21 процентный пункт. Наибольшее число ответов о чрезмерном количестве иностранных граждан пришло от представителей сферы транспорта и логистики (92%), автобизнеса (91%), безопасности (89%) и строительства (85%).