Минфин подтвердил планы индексации зарплат бюджетников

В России проиндексируют зарплаты бюджетникам (врачам, учителям, медработникам). Это следует из проекта бюджета Счетной палаты Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
«Что касается индексации заработных плат бюджетников, то указ президента говорит об отдельных категориях работников бюджетной сферы — врачи, учителя, медработники и так далее. Все эти категории указные, по ним предусмотрена индексация заработной платы с учетом роста заработной платы в среднем, точнее — дохода по экономике субъекта Российской Федерации», — заявлено в документе. Основные положения проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» попали в распоряжение URA.RU.
Отмечается, что индексация зарплат произойдет с учетом экономического развития каждого субъекта Российской Федерации. Это обеспечит не только выполнение указа президента, но и справедливое вознаграждение для работников бюджетной сферы в зависимости от экономической ситуации в регионе.
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