В WhatsApp появится новая функция

В мессенджере WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) начнет работать функция ускорения воспроизведения видео. Она станет доступна в новом обновлении. Также пользователям предложат режим «картинка в картинке».
«После обновления до версии 24.20.78 пользователи смогут ускорять видео в полтора и два раза. Это позволит им экономить время при просмотре», — пишет ТАСС со ссылкой на WABetaInfo.
В дополнение к этому будет реализован режим «картинка в картинке». Он обеспечит большую гибкость при взаимодействии с контентом, например, позволит смотреть видео во время разговора. Новые функции станут доступны для пользователей iOS уже в течение недели. Сроки обновления для Android-устройств пока не известны.
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