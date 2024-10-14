14 октября 2024

В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится возможность ускорять видео
© Служба новостей «URA.RU»
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В WhatsApp можно будет ускорять видео в полтора-два раза Фото:

В мессенджере WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) начнет работать функция ускорения воспроизведения видео. Она станет доступна в новом обновлении. Также пользователям предложат режим «картинка в картинке».

«После обновления до версии 24.20.78 пользователи смогут ускорять видео в полтора и два раза. Это позволит им экономить время при просмотре», — пишет ТАСС со ссылкой на WABetaInfo.

В дополнение к этому будет реализован режим «картинка в картинке». Он обеспечит большую гибкость при взаимодействии с контентом, например, позволит смотреть видео во время разговора. Новые функции станут доступны для пользователей iOS уже в течение недели. Сроки обновления для Android-устройств пока не известны.

Ранее URA.RU сообщало, что россиянам представят православный мессенджер «Зосима». Первую версию презентуют в ноябре 2024 года.

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В мессенджере WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) начнет работать функция ускорения воспроизведения видео. Она станет доступна в новом обновлении. Также пользователям предложат режим «картинка в картинке». «После обновления до версии 24.20.78 пользователи смогут ускорять видео в полтора и два раза. Это позволит им экономить время при просмотре», — пишет ТАСС со ссылкой на WABetaInfo. В дополнение к этому будет реализован режим «картинка в картинке». Он обеспечит большую гибкость при взаимодействии с контентом, например, позволит смотреть видео во время разговора. Новые функции станут доступны для пользователей iOS уже в течение недели. Сроки обновления для Android-устройств пока не известны. Ранее URA.RU сообщало, что россиянам представят православный мессенджер «Зосима». Первую версию презентуют в ноябре 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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