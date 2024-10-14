В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится возможность ускорять видео

14 октября 2024 в 23:11 Размер текста - 17 +

В WhatsApp можно будет ускорять видео в полтора-два раза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В мессенджере WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) начнет работать функция ускорения воспроизведения видео. Она станет доступна в новом обновлении. Также пользователям предложат режим «картинка в картинке». «После обновления до версии 24.20.78 пользователи смогут ускорять видео в полтора и два раза. Это позволит им экономить время при просмотре», — пишет ТАСС со ссылкой на WABetaInfo. В дополнение к этому будет реализован режим «картинка в картинке». Он обеспечит большую гибкость при взаимодействии с контентом, например, позволит смотреть видео во время разговора. Новые функции станут доступны для пользователей iOS уже в течение недели. Сроки обновления для Android-устройств пока не известны. Ранее URA.RU сообщало, что россиянам представят православный мессенджер «Зосима». Первую версию презентуют в ноябре 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В мессенджере WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) начнет работать функция ускорения воспроизведения видео. Она станет доступна в новом обновлении. Также пользователям предложат режим «картинка в картинке». «После обновления до версии 24.20.78 пользователи смогут ускорять видео в полтора и два раза. Это позволит им экономить время при просмотре», — пишет ТАСС со ссылкой на WABetaInfo. В дополнение к этому будет реализован режим «картинка в картинке». Он обеспечит большую гибкость при взаимодействии с контентом, например, позволит смотреть видео во время разговора. Новые функции станут доступны для пользователей iOS уже в течение недели. Сроки обновления для Android-устройств пока не известны. Ранее URA.RU сообщало, что россиянам представят православный мессенджер «Зосима». Первую версию презентуют в ноябре 2024 года.