Абсолютное большинство россиян отметили, что в стране много мигрантов

14 октября 2024 в 10:40 Размер текста - 17 +

О наплыве мигрантов в РФ сообщили в строительной и транспортной сфере, а также в автобизнесе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Порядка 80% россиян считают, что в России проживает слишком много мигрантов. По словам более половины респондентов, труд мигрантов обходится для работодателей дешевле и их нанимают на работу из-за выгоды в сложности защиты их прав на территории РФ. Об этом говорится в опросе, проведенном платформой онлайн-рекрутинга hh.ru. «Большинство россиян (80%) считают, что в их регионах проживают слишком много мигрантов», — говорится в результатах опроса, информацию передает РБК. Так, за год доля давших подобный ответ выросла на 21 процентный пункт. Чаще всего положительный ответ о факте наплыва мигрантов давали представители строительной сферы (85%), безопасности (89%), автобизнеса (91%) и транспорта и логистики (92%). Только 12% респондентов считают количество трудовых мигрантов адекватным, и 4% полагают, что их могло бы быть больше. IT-специалисты и работники сферы маркетинга, розничной торговли, туризма и общепита чаще других выражают положительное отношение к мигрантам. Также 58% респондентов уверены, что мигранты занимают вакансии, не подходящие для местных жителей, 59% полагают, что труд мигрантов обходится работодателям дешевле, а 50% считают, что нанимать мигрантов выгоднее из-за сложности защиты их прав в России. При этом 62% опрошенных видят в трудовой миграции вред для российских регионов и только 13% говорят о пользе от мигрантов. Кроме того, 39% россиян готовы занять рабочие места мигрантов, в то время как 28% не готовы к этому. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил намерение парламента регулировать миграционные процессы в стране. Он подчеркнул, что целью не является запрет миграции, а важно обеспечить ее протекание в рамках закона. Володин указал на необходимость обеспечения ответственности со стороны работодателей за мигрантов, прибывающих на работу в РФ. Он предложил концепцию, согласно которой мигранты должны временно проживать в России и возвращаться на родину после завершения работы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Порядка 80% россиян считают, что в России проживает слишком много мигрантов. По словам более половины респондентов, труд мигрантов обходится для работодателей дешевле и их нанимают на работу из-за выгоды в сложности защиты их прав на территории РФ. Об этом говорится в опросе, проведенном платформой онлайн-рекрутинга hh.ru. «Большинство россиян (80%) считают, что в их регионах проживают слишком много мигрантов», — говорится в результатах опроса, информацию передает РБК. Так, за год доля давших подобный ответ выросла на 21 процентный пункт. Чаще всего положительный ответ о факте наплыва мигрантов давали представители строительной сферы (85%), безопасности (89%), автобизнеса (91%) и транспорта и логистики (92%). Только 12% респондентов считают количество трудовых мигрантов адекватным, и 4% полагают, что их могло бы быть больше. IT-специалисты и работники сферы маркетинга, розничной торговли, туризма и общепита чаще других выражают положительное отношение к мигрантам. Также 58% респондентов уверены, что мигранты занимают вакансии, не подходящие для местных жителей, 59% полагают, что труд мигрантов обходится работодателям дешевле, а 50% считают, что нанимать мигрантов выгоднее из-за сложности защиты их прав в России. При этом 62% опрошенных видят в трудовой миграции вред для российских регионов и только 13% говорят о пользе от мигрантов. Кроме того, 39% россиян готовы занять рабочие места мигрантов, в то время как 28% не готовы к этому. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил намерение парламента регулировать миграционные процессы в стране. Он подчеркнул, что целью не является запрет миграции, а важно обеспечить ее протекание в рамках закона. Володин указал на необходимость обеспечения ответственности со стороны работодателей за мигрантов, прибывающих на работу в РФ. Он предложил концепцию, согласно которой мигранты должны временно проживать в России и возвращаться на родину после завершения работы.