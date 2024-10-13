WP: ХАМАС планировал повторить теракт 11 сентября в Израиле

14 октября 2024 в 03:25 Размер текста - 17 +

Под удар могли попасть два крупнейших здания Израиля Фото: U.S Air Force / Staff Sgt. Erin Mills Палестинская группировка ХАМАС планировала провести в Израиле теракт, аналогичный атаке 11 сентября 2001 года в США. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на документы, изъятые израильскими военными. В этот раз целью террористов могли стать комплекс из трех небоскребов Azrieli Center и Moshe Aviv Tower — второе по высоте здание в Израиле. «Если эта башня будет разрушена тем или иным способом, для противника наступит беспрецедентный кризис, подобный кризису башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке», — указывается в документах, пишет Washington Post. Целью террористов могли стать Moshe Aviv Tower — второе по высоте здание в Израиле и Azrieli Center — комплекс из трех небоскребов. Как говорится в материале, особое внимание уделяется близости к штаб-квартире израильской армии, что могло усилить разрушительный эффект. Однако в захваченных файлах отмечается, что боевики так и не нашли способа реализовать свой план. Ранее палестинское движение ХАМАС обратилось к Ирану с просьбой о финансовой поддержке и помощи в подготовке боевиков. Об этом сообщает издание The Washington Post. ХАМАС запросил у Ирана 500 млн долларов и помощь в обучении и оснащении 12 тысячи боевиков. Группировка пыталась убедить Иран и ливанскую «Хезболлу» присоединиться к атаке на Израиль в прошлом октябре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Палестинская группировка ХАМАС планировала провести в Израиле теракт, аналогичный атаке 11 сентября 2001 года в США. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на документы, изъятые израильскими военными. В этот раз целью террористов могли стать комплекс из трех небоскребов Azrieli Center и Moshe Aviv Tower — второе по высоте здание в Израиле. «Если эта башня будет разрушена тем или иным способом, для противника наступит беспрецедентный кризис, подобный кризису башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке», — указывается в документах, пишет Washington Post. Целью террористов могли стать Moshe Aviv Tower — второе по высоте здание в Израиле и Azrieli Center — комплекс из трех небоскребов. Как говорится в материале, особое внимание уделяется близости к штаб-квартире израильской армии, что могло усилить разрушительный эффект. Однако в захваченных файлах отмечается, что боевики так и не нашли способа реализовать свой план. Ранее палестинское движение ХАМАС обратилось к Ирану с просьбой о финансовой поддержке и помощи в подготовке боевиков. Об этом сообщает издание The Washington Post. ХАМАС запросил у Ирана 500 млн долларов и помощь в обучении и оснащении 12 тысячи боевиков. Группировка пыталась убедить Иран и ливанскую «Хезболлу» присоединиться к атаке на Израиль в прошлом октябре.