13 октября 2024

WP: ХАМАС планировал повторить теракт 11 сентября в Израиле

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Под удар могли попасть два крупнейших здания Израиля Фото:

Палестинская группировка ХАМАС планировала провести в Израиле теракт, аналогичный атаке 11 сентября 2001 года в США. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на документы, изъятые израильскими военными. В этот раз целью террористов могли стать комплекс из трех небоскребов Azrieli Center и Moshe Aviv Tower — второе по высоте здание в Израиле.

«Если эта башня будет разрушена тем или иным способом, для противника наступит беспрецедентный кризис, подобный кризису башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке», — указывается в документах, пишет Washington Post. Целью террористов могли стать Moshe Aviv Tower — второе по высоте здание в Израиле и Azrieli Center — комплекс из трех небоскребов.

Как говорится в материале, особое внимание уделяется близости к штаб-квартире израильской армии, что могло усилить разрушительный эффект. Однако в захваченных файлах отмечается, что боевики так и не нашли способа реализовать свой план.

Ранее палестинское движение ХАМАС обратилось к Ирану с просьбой о финансовой поддержке и помощи в подготовке боевиков. Об этом сообщает издание The Washington Post. ХАМАС запросил у Ирана 500 млн долларов и помощь в обучении и оснащении 12 тысячи боевиков. Группировка пыталась убедить Иран и ливанскую «Хезболлу» присоединиться к атаке на Израиль в прошлом октябре.

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Палестинская группировка ХАМАС планировала провести в Израиле теракт, аналогичный атаке 11 сентября 2001 года в США. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на документы, изъятые израильскими военными. В этот раз целью террористов могли стать комплекс из трех небоскребов Azrieli Center и Moshe Aviv Tower — второе по высоте здание в Израиле. «Если эта башня будет разрушена тем или иным способом, для противника наступит беспрецедентный кризис, подобный кризису башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке», — указывается в документах, пишет Washington Post. Целью террористов могли стать Moshe Aviv Tower — второе по высоте здание в Израиле и Azrieli Center — комплекс из трех небоскребов. Как говорится в материале, особое внимание уделяется близости к штаб-квартире израильской армии, что могло усилить разрушительный эффект. Однако в захваченных файлах отмечается, что боевики так и не нашли способа реализовать свой план. Ранее палестинское движение ХАМАС обратилось к Ирану с просьбой о финансовой поддержке и помощи в подготовке боевиков. Об этом сообщает издание The Washington Post. ХАМАС запросил у Ирана 500 млн долларов и помощь в обучении и оснащении 12 тысячи боевиков. Группировка пыталась убедить Иран и ливанскую «Хезболлу» присоединиться к атаке на Израиль в прошлом октябре.
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