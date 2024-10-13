Премьер Исландии объявил о роспуске правительства

Премьер-министр Исландии Бьярни Бенедиктссон объявил о роспуске правительства и намерении провести досрочные парламентские выборы в конце ноября. Об этом сообщают местные журналисты.
«Необходимо провести выборы для решения возникших вопросов», — заявил Бенедиктссон, сообщает Национальное радио Исландии RÚV. Он отметил, что конфликты между правящими партиями усилились осенью, особенно в свете миграционной политики и вопросов энергетики.
Премьер-министр, занимающий свой пост с января 2017 года, принял решение о роспуске кабинета министров на фоне политических разногласий и экономических проблем, вызванных недавним извержением вулкана. В августе в Исландии объявляли частичную эвакуацию из-за извержения вулкана Сундхнукур, напоминает MK.RU. Тогда на месте ЧП образовалась трещина длиной более четырех километров, откуда вытекает лава.
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Премьер-министр Исландии Бьярни Бенедиктссон объявил о роспуске правительства и намерении провести досрочные парламентские выборы в конце ноября. Об этом сообщают местные журналисты. «Необходимо провести выборы для решения возникших вопросов», — заявил Бенедиктссон, сообщает Национальное радио Исландии RÚV. Он отметил, что конфликты между правящими партиями усилились осенью, особенно в свете миграционной политики и вопросов энергетики. Премьер-министр, занимающий свой пост с января 2017 года, принял решение о роспуске кабинета министров на фоне политических разногласий и экономических проблем, вызванных недавним извержением вулкана. В августе в Исландии объявляли частичную эвакуацию из-за извержения вулкана Сундхнукур, напоминает MK.RU. Тогда на месте ЧП образовалась трещина длиной более четырех километров, откуда вытекает лава.