Премьер Исландии объявил о роспуске правительства

14 октября 2024 в 04:01 Размер текста - 17 +

Премьер-министр Исландии объявил о роспуске парламента Фото: Анна Майорова © URA.RU Премьер-министр Исландии Бьярни Бенедиктссон объявил о роспуске правительства и намерении провести досрочные парламентские выборы в конце ноября. Об этом сообщают местные журналисты. «Необходимо провести выборы для решения возникших вопросов», — заявил Бенедиктссон, сообщает Национальное радио Исландии RÚV. Он отметил, что конфликты между правящими партиями усилились осенью, особенно в свете миграционной политики и вопросов энергетики. Премьер-министр, занимающий свой пост с января 2017 года, принял решение о роспуске кабинета министров на фоне политических разногласий и экономических проблем, вызванных недавним извержением вулкана. В августе в Исландии объявляли частичную эвакуацию из-за извержения вулкана Сундхнукур, напоминает MK.RU. Тогда на месте ЧП образовалась трещина длиной более четырех километров, откуда вытекает лава. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Исландии Бьярни Бенедиктссон объявил о роспуске правительства и намерении провести досрочные парламентские выборы в конце ноября. Об этом сообщают местные журналисты. «Необходимо провести выборы для решения возникших вопросов», — заявил Бенедиктссон, сообщает Национальное радио Исландии RÚV. Он отметил, что конфликты между правящими партиями усилились осенью, особенно в свете миграционной политики и вопросов энергетики. Премьер-министр, занимающий свой пост с января 2017 года, принял решение о роспуске кабинета министров на фоне политических разногласий и экономических проблем, вызванных недавним извержением вулкана. В августе в Исландии объявляли частичную эвакуацию из-за извержения вулкана Сундхнукур, напоминает MK.RU. Тогда на месте ЧП образовалась трещина длиной более четырех километров, откуда вытекает лава.