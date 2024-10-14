Общество Циркач Запашный жестко ответил авторам законопроекта о запрете животных в цирках Циркач Запашный назвал закон о запрете животных в цирке хайпом 14 октября 2024 в 12:30 Размер текста - 17 + Аскольд Запашный осудил законопроект, направленный на запрет выступлений животных в цирке Фото: Роман Наумов © URA.RU Новый законопроект о запрете содержании животных в цирках — это «очередная попытка хайпа». Об этом сообщил дрессировщик Аскольд Запашный. Новость по теме Тесные клетки, побои и одиночество: нужно ли запретить цирки с животными. Видео «Это очередная попытка похайповать на этой теме, которую поднимают уже десятый раз», — заявил Запашный. Его слова передает «Ридус». Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит в ноябре. Первый заместитель председателя комитета по экологии Владимир Бурматов высказался за постепенное ужесточение требований к содержанию животных, особенно в передвижных цирках. Он выразил опасения, что принятие законопроекта может привести к перегрузке реабилитационных центров из-за внезапного увеличения количества животных, нуждающихся в уходе. Также депутат подчеркнул, что действующие цирки уже регулируются строгими лицензионными требованиями и подвергаются регулярным проверкам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Новый законопроект о запрете содержании животных в цирках — это «очередная попытка хайпа». Об этом сообщил дрессировщик Аскольд Запашный. «Это очередная попытка похайповать на этой теме, которую поднимают уже десятый раз», — заявил Запашный. Его слова передает «Ридус». Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит в ноябре. Первый заместитель председателя комитета по экологии Владимир Бурматов высказался за постепенное ужесточение требований к содержанию животных, особенно в передвижных цирках. Он выразил опасения, что принятие законопроекта может привести к перегрузке реабилитационных центров из-за внезапного увеличения количества животных, нуждающихся в уходе. Также депутат подчеркнул, что действующие цирки уже регулируются строгими лицензионными требованиями и подвергаются регулярным проверкам. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям