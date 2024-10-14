Циркач Запашный жестко ответил авторам законопроекта о запрете животных в цирках

«Это очередная попытка похайповать на этой теме, которую поднимают уже десятый раз», — заявил Запашный. Его слова передает «Ридус».
Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит в ноябре. Первый заместитель председателя комитета по экологии Владимир Бурматов высказался за постепенное ужесточение требований к содержанию животных, особенно в передвижных цирках. Он выразил опасения, что принятие законопроекта может привести к перегрузке реабилитационных центров из-за внезапного увеличения количества животных, нуждающихся в уходе. Также депутат подчеркнул, что действующие цирки уже регулируются строгими лицензионными требованиями и подвергаются регулярным проверкам.
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Новый законопроект о запрете содержании животных в цирках — это «очередная попытка хайпа». Об этом сообщил дрессировщик Аскольд Запашный. «Это очередная попытка похайповать на этой теме, которую поднимают уже десятый раз», — заявил Запашный. Его слова передает «Ридус». Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит в ноябре. Первый заместитель председателя комитета по экологии Владимир Бурматов высказался за постепенное ужесточение требований к содержанию животных, особенно в передвижных цирках. Он выразил опасения, что принятие законопроекта может привести к перегрузке реабилитационных центров из-за внезапного увеличения количества животных, нуждающихся в уходе. Также депутат подчеркнул, что действующие цирки уже регулируются строгими лицензионными требованиями и подвергаются регулярным проверкам.