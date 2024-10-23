23 октября 2024

Жители челябинского города устроили огромную свалку под камерой наблюдения. Видео

В Кыштыме местных жителей уличили в создании свалки с помощью видеокамеры
© Служба новостей «URA.RU»
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Мешки с мусором на Набережной. Курган, мусор, мешки, набережная тобола
Свалку строительного мусора устроили в Кыштыме (архивное фото) Фото:

В Кыштыме Челябинской области жители превратили территорию на пересечении улиц Свердлова и Горького в несанкционированную свалку строительного мусора. Несмотря на регулярный вывоз, там продолжают скапливаться отходы, которые должны быть утилизированы на специализированном полигоне. С нарушителями решили бороться с помощью установленной видеокамеры. Об этом сообщили в администрации Кыштымского городского округа.

«Жители приезжают сюда на автомобилях и оставляют строительный и другой мусор. Теперь с помощью установленной видеокамеры мы можем круглосуточно фиксировать нарушения», — уточнили в администрации округа. Все записи за неделю уже направлены в административную комиссию для принятия соответствующих мер.

На кадрах видно, как к месту приезжают различные автомобили, выгружая негабаритные отходы. Устроителям свалки напомнили, что идентифицировать автомобили с помощью видеонаблюдения можно и в темное время суток.

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В Кыштыме Челябинской области жители превратили территорию на пересечении улиц Свердлова и Горького в несанкционированную свалку строительного мусора. Несмотря на регулярный вывоз, там продолжают скапливаться отходы, которые должны быть утилизированы на специализированном полигоне. С нарушителями решили бороться с помощью установленной видеокамеры. Об этом сообщили в администрации Кыштымского городского округа. «Жители приезжают сюда на автомобилях и оставляют строительный и другой мусор. Теперь с помощью установленной видеокамеры мы можем круглосуточно фиксировать нарушения», — уточнили в администрации округа. Все записи за неделю уже направлены в административную комиссию для принятия соответствующих мер. На кадрах видно, как к месту приезжают различные автомобили, выгружая негабаритные отходы. Устроителям свалки напомнили, что идентифицировать автомобили с помощью видеонаблюдения можно и в темное время суток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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