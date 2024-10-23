Жители челябинского города устроили огромную свалку под камерой наблюдения. Видео

В Кыштыме местных жителей уличили в создании свалки с помощью видеокамеры

24 октября 2024 в 02:36 Размер текста - 17 +

Свалку строительного мусора устроили в Кыштыме (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кыштыме Челябинской области жители превратили территорию на пересечении улиц Свердлова и Горького в несанкционированную свалку строительного мусора. Несмотря на регулярный вывоз, там продолжают скапливаться отходы, которые должны быть утилизированы на специализированном полигоне. С нарушителями решили бороться с помощью установленной видеокамеры. Об этом сообщили в администрации Кыштымского городского округа. «Жители приезжают сюда на автомобилях и оставляют строительный и другой мусор. Теперь с помощью установленной видеокамеры мы можем круглосуточно фиксировать нарушения», — уточнили в администрации округа. Все записи за неделю уже направлены в административную комиссию для принятия соответствующих мер. На кадрах видно, как к месту приезжают различные автомобили, выгружая негабаритные отходы. Устроителям свалки напомнили, что идентифицировать автомобили с помощью видеонаблюдения можно и в темное время суток. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кыштыме Челябинской области жители превратили территорию на пересечении улиц Свердлова и Горького в несанкционированную свалку строительного мусора. Несмотря на регулярный вывоз, там продолжают скапливаться отходы, которые должны быть утилизированы на специализированном полигоне. С нарушителями решили бороться с помощью установленной видеокамеры. Об этом сообщили в администрации Кыштымского городского округа. «Жители приезжают сюда на автомобилях и оставляют строительный и другой мусор. Теперь с помощью установленной видеокамеры мы можем круглосуточно фиксировать нарушения», — уточнили в администрации округа. Все записи за неделю уже направлены в административную комиссию для принятия соответствующих мер. На кадрах видно, как к месту приезжают различные автомобили, выгружая негабаритные отходы. Устроителям свалки напомнили, что идентифицировать автомобили с помощью видеонаблюдения можно и в темное время суток.