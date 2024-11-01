Депутат Салехарда отправится в зону СВО, чтобы передать технику

Депутат городской думы Салехарда, руководитель Народного фронта ЯНАО Иван Новицкий отправится в зону специальной военной операции, чтобы передать шесть единиц техники луганскому, херсонскому и донецкому направлению. Об этом сообщил глава ОНФ в своем telegram-канале.
«Задачи масштабные: необходимо доставить шесть автомобилей на разные участки фронта. Сегодня мы убываем из Салехарда в Москву, оттуда поездом в Ростов-на-Дону», — передает Новицкий в своем telegram-канале.
Помимо машин, в зону СВО планируется отправить гуманитарную помощь из Ростова. «Это не просто поездка — это проявление нашей поддержки и заботы о тех, кто стоит на защите нашей страны», — делится мнением Новицкий.
Редакция обратилась к депутату с просьбой рассказать, какие автомобили скоро «поедут» на спецоперацию. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что Новицкий рассказал, как выбирался автомобиль для прошлой гуманитарной миссии. Его приобрели сотрудники Заксобрания ЯНАО.
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