Юная певица Арина Точилова из Екатеринбурга прошла в финал шоу «Голос. Дети» от команды эстрадной певицы и бывшей солистки группы 5sta Family Юлианны Карауловой. Выпуск с 14-летней уралочкой, которая в решающем этапе спела песню «Блюз» Сергея Петросяна, появился в эфире Первого канала.
«Так, дальше со мной в финал проходят Эвелина Радбиль и еще Арина Точилова», — определила финалистов Караулова. Певица, перед тем как выбрать двух счастливчиков, назвала участников сильными и большими артистами.
Помимо Точиловой в музыкальном шоу участвовала другая уроженка Екатеринбурга — Дарья Кузеванова. Она также попала в пятерку лучших, но не вошла в финальный состав коллектива Юлианны Карауловой. Для выхода в финал екатеринбурженкам нужно было пройти этап «поединки», где 15 участников команды одной из звезд делятся на тройки, выступают, и их наставник выбирает по одному, кто будет петь за выход в финал. Обе успешно выступили в тройках, обойдя детей-коллег. Кроме эстрадной знаменитости, шоу судили певцы Jony и Дима Билан.
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