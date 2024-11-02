02 ноября 2024

Екатеринбурженка вышла в финал музыкального шоу, покорив эстрадную суперзвезду. Видео

Юлианна Караулова взяла в финал «Голос. Дети» Арину Точилову из Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Big Love Show в МТС Live Холл. Екатеринбург, караулова юлианна
В команде Юлианны Карауловой было две девочки из Екатеринбурга (архивное фото) Фото:

Юная певица Арина Точилова из Екатеринбурга прошла в финал шоу «Голос. Дети» от команды эстрадной певицы и бывшей солистки группы 5sta Family Юлианны Карауловой. Выпуск с 14-летней уралочкой, которая в решающем этапе спела песню «Блюз» Сергея Петросяна, появился в эфире Первого канала.

«Так, дальше со мной в финал проходят Эвелина Радбиль и еще Арина Точилова», — определила финалистов Караулова. Певица, перед тем как выбрать двух счастливчиков, назвала участников сильными и большими артистами.

Помимо Точиловой в музыкальном шоу участвовала другая уроженка Екатеринбурга — Дарья Кузеванова. Она также попала в пятерку лучших, но не вошла в финальный состав коллектива Юлианны Карауловой. Для выхода в финал екатеринбурженкам нужно было пройти этап «поединки», где 15 участников команды одной из звезд делятся на тройки, выступают, и их наставник выбирает по одному, кто будет петь за выход в финал. Обе успешно выступили в тройках, обойдя детей-коллег. Кроме эстрадной знаменитости, шоу судили певцы Jony и Дима Билан.

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Юная певица Арина Точилова из Екатеринбурга прошла в финал шоу «Голос. Дети» от команды эстрадной певицы и бывшей солистки группы 5sta Family Юлианны Карауловой. Выпуск с 14-летней уралочкой, которая в решающем этапе спела песню «Блюз» Сергея Петросяна, появился в эфире Первого канала. «Так, дальше со мной в финал проходят Эвелина Радбиль и еще Арина Точилова», — определила финалистов Караулова. Певица, перед тем как выбрать двух счастливчиков, назвала участников сильными и большими артистами. Помимо Точиловой в музыкальном шоу участвовала другая уроженка Екатеринбурга — Дарья Кузеванова. Она также попала в пятерку лучших, но не вошла в финальный состав коллектива Юлианны Карауловой. Для выхода в финал екатеринбурженкам нужно было пройти этап «поединки», где 15 участников команды одной из звезд делятся на тройки, выступают, и их наставник выбирает по одному, кто будет петь за выход в финал. Обе успешно выступили в тройках, обойдя детей-коллег. Кроме эстрадной знаменитости, шоу судили певцы Jony и Дима Билан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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