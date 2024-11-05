Путин встал на защиту мигрантов

Путин потребовал определить уровень владения русским языком для иностранцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Важно создать алгоритм для работы с детьми мигрантов, имеющими низкий уровень владения языком, заявил Путин
Важно создать алгоритм для работы с детьми мигрантов, имеющими низкий уровень владения языком, заявил Путин Фото:

Необходимо установить уровень владения русским языком у иностранцев с учетом их трудоустройства. Такую инициативу на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России озвучил президент РФ Владимир Путин.

«Необходимо определить уровень владения русским языком для иностранцев с учетом реальных потребностей при их трудоустройстве», — заявил Путин. Трансляцию заседания вел официальный telegram-канал Кремля. Президент добавил, что подобная мера также поможет иностранцам для выстраивания эффективного общения в повседневной жизни.

Владимир Путин отметил важность создания общего федерального алгоритма для работы с детьми мигрантов, которые слабо владеют русским языком. Глава государства поручил коллегам подготовить соответствующие предложения.

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Необходимо установить уровень владения русским языком у иностранцев с учетом их трудоустройства. Такую инициативу на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России озвучил президент РФ Владимир Путин. «Необходимо определить уровень владения русским языком для иностранцев с учетом реальных потребностей при их трудоустройстве», — заявил Путин. Трансляцию заседания вел официальный telegram-канал Кремля. Президент добавил, что подобная мера также поможет иностранцам для выстраивания эффективного общения в повседневной жизни. Владимир Путин отметил важность создания общего федерального алгоритма для работы с детьми мигрантов, которые слабо владеют русским языком. Глава государства поручил коллегам подготовить соответствующие предложения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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