Путин встал на защиту мигрантов

Необходимо установить уровень владения русским языком у иностранцев с учетом их трудоустройства. Такую инициативу на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России озвучил президент РФ Владимир Путин.
«Необходимо определить уровень владения русским языком для иностранцев с учетом реальных потребностей при их трудоустройстве», — заявил Путин. Трансляцию заседания вел официальный telegram-канал Кремля. Президент добавил, что подобная мера также поможет иностранцам для выстраивания эффективного общения в повседневной жизни.
Владимир Путин отметил важность создания общего федерального алгоритма для работы с детьми мигрантов, которые слабо владеют русским языком. Глава государства поручил коллегам подготовить соответствующие предложения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.