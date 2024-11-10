Сын Трампа опубликовал и удалил видео о скором прекращении помощи Украине

11 ноября 2024 в 01:07 Размер текста - 17 +

Сейчас видео с Трампом и Зеленским пропало из соцсети Фото: Official White House / Shealah Craighead новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дональд Трамп-младший, сын избранного президента США, опубликовал в соцсети видео, в котором заявил о скором прекращении финансовой помощи США Украине. В ролике использовались кадры встречи между Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским и сообщались сроки прекращения поддержки. «Осталось 38 дней до того, как ты лишишься финансовой поддержки», — гласила подпись к видео, что подчеркивает намерения администрации Трампа ограничить финансовую помощь Украине. По завершении видео появляется крупный план Владимира Зеленского в черно-белом цвете. На данный момент видео удалено из аккаунта Дональда Трампа-младшего. После победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, представителя Республиканской партии, его сын Бэррон разместил в социальных сетях видеоролик. В этом ролике изображен его отец в компании украинского лидера Владимира Зеленского, на которых сыплются доллары. Это было представлено в качестве шутки в адрес президента Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дональд Трамп-младший, сын избранного президента США, опубликовал в соцсети видео, в котором заявил о скором прекращении финансовой помощи США Украине. В ролике использовались кадры встречи между Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским и сообщались сроки прекращения поддержки. «Осталось 38 дней до того, как ты лишишься финансовой поддержки», — гласила подпись к видео, что подчеркивает намерения администрации Трампа ограничить финансовую помощь Украине. По завершении видео появляется крупный план Владимира Зеленского в черно-белом цвете. На данный момент видео удалено из аккаунта Дональда Трампа-младшего. После победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, представителя Республиканской партии, его сын Бэррон разместил в социальных сетях видеоролик. В этом ролике изображен его отец в компании украинского лидера Владимира Зеленского, на которых сыплются доллары. Это было представлено в качестве шутки в адрес президента Украины.