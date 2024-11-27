Путин заявил, что Казахстан официально пригласили в БРИКС

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Токаев получил официальное приглашение на вступление в БРИКС
Токаев получил официальное приглашение на вступление в БРИКС Фото:

Казахстан получил официальное приглашение для вступления в БРИКС. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Казахстану направлено официальное приглашение для получения статуса государства-партнера БРИКС», — передает РИА Новости слова российского лидера. В начале ноября международная организация уже отправляла приглашение Казахстану для выступления в объединение.

В октябре пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщал, что Казахстан в скором времени не планирует подавать заявку на вступление в БРИКС. Он добавил, что это связано со сложностью процесса рассмотрения членства и других факторов, влияющих на развитие объединения. Казахстан рассматривает ООН как универсальную и единственную международную организацию, которая имеет приоритетное значение, подчеркнул Уали.

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Казахстан получил официальное приглашение для вступления в БРИКС. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Казахстану направлено официальное приглашение для получения статуса государства-партнера БРИКС», — передает РИА Новости слова российского лидера. В начале ноября международная организация уже отправляла приглашение Казахстану для выступления в объединение. В октябре пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщал, что Казахстан в скором времени не планирует подавать заявку на вступление в БРИКС. Он добавил, что это связано со сложностью процесса рассмотрения членства и других факторов, влияющих на развитие объединения. Казахстан рассматривает ООН как универсальную и единственную международную организацию, которая имеет приоритетное значение, подчеркнул Уали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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