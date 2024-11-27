Путин заявил, что Казахстан официально пригласили в БРИКС

Казахстан получил официальное приглашение для вступления в БРИКС. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Казахстану направлено официальное приглашение для получения статуса государства-партнера БРИКС», — передает РИА Новости слова российского лидера. В начале ноября международная организация уже отправляла приглашение Казахстану для выступления в объединение.
В октябре пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщал, что Казахстан в скором времени не планирует подавать заявку на вступление в БРИКС. Он добавил, что это связано со сложностью процесса рассмотрения членства и других факторов, влияющих на развитие объединения. Казахстан рассматривает ООН как универсальную и единственную международную организацию, которая имеет приоритетное значение, подчеркнул Уали.
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