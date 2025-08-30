Рогов: нанесен удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

В городе Запорожье, находящегося под контролем ВСУ, был нанесен удар по оборонному заводу «Мотор Сич». В результате был поврежден цех, который работал в интересах армии Украины, с резервуаром с авиационным топливом. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Ударом разрушен 34-й цех завода „Мотор Сич“, где расположены резервуары с авиатопливом для проведения испытаний авиадвигателей, используемых ВСУ», — сказал Рогов. Его слова передает РИА Новости.
Помимо этого, как отметил Владимир Рогов, был атакован энергообъект «Запорожская» подстанция — он обеспечивал электропитанием несколько заводов города и задействовался в производстве боевой продукции для ВСУ. Вследствие удара несколько трансформаторов и сопутствующее оборудование были выведены из строя.
Вчера в Запорожье на промышленном предприятии произошел пожар. Глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил, что перед этим была серия взрывов, передает RT.
