«Не хочу сжигать мосты»: Панайотов рассказал о ссорах с женой

Певец Александр Панайотов уже долгое время счастлив со своей супругой Екатериной. В шоу-бизнесе их пару называют образцово-показательной. Кажется, в их отношениях полная идиллия. Впрочем, корреспонденту URA.RU Александр признался: ссоры в звездной семье все же случаются.
«Так как мы работаем вместе, то у нас чаще возникают рабочие трения, — объясняет Александр. — Но так как я понимаю, что Катя — девушка и моя жена, то стараюсь, конечно, не перегибать палку. На бытовом уровне мы почти не ссоримся. Из-за ревности — тоже. Катя особенно сильно меня к поклонницам никогда не ревновала, потому что она уверена во мне. Собственно, как и я в ней. Ссор на почве финансов у нас тоже не бывает. Семейный бюджет у нас делится так: ее деньги — это ее деньги, а мои — это наши. Считаю, что это правильно».
Панайотов говорит, что ссоры с женой затяжными не бывают. Длятся они, как правило, всего пару-тройку дней. «Да, мы могли по нескольку дней не разговаривать друг с другом, — поясняет артист. — Конечно, в это время, когда мы в ссоре, мне без нее тяжеловато. Потому что она — моя правая рука, нога, легкое, почка и все остальное (улыбается)».
Впрочем, несмотря на это, первым мириться Александр не торопится. Ждет, когда первый шаг сделает супруга.
«Катя обычно идет первая идет на примирение, — говорит артист. — Я в эти моменты немножко включаю артиста (смеется). Так получилось, что первым я обычно не извиняюсь. Но, когда Катя приходит, мы сразу начинаем общаться, не затягиваем. Я просто мудрый человек. Мне 41 год: хватает ума не сжигать мосты».
«На самом деле ссоры у нас происходят крайне редко, — говорит Александр. — Я уже даже забыл, когда мы последний раз ссорились».
Напомним, недавно Александр признался, что с супругой проживет в разных квартирах. По словам Панайотова, Катя ежедневно решает рабочие вопросы, из-за чего он не может сосредоточиться на творчестве. Именно поэтому дневное время они проводят порознь, а по ночам воссоединяются. Александр говорит, что подобный образ жизни их двоих полностью устраивает.
