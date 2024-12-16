16 декабря 2024

Пермский тракт полностью перекрыли из-за аварии. Скрин

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Участок можно объехать через поселок Ачит (архивное фото) Фото:

На 190-м километре трассы между Екатеринбургом и Пермью днем 17 декабря полностью перекрыли движение из-за ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На 190-м километре автодороги Р-242 произошло ДТП! Движение в направлении Перми полностью перекрыто», — следует из сообщения.

Объехать участок можно через поселок Ачит со съездом с места аварии. Далее автомобилисты смогут вернуться на 185-й километр Пермского тракта.

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На 190-м километре трассы между Екатеринбургом и Пермью днем 17 декабря полностью перекрыли движение из-за ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На 190-м километре автодороги Р-242 произошло ДТП! Движение в направлении Перми полностью перекрыто», — следует из сообщения. Объехать участок можно через поселок Ачит со съездом с места аварии. Далее автомобилисты смогут вернуться на 185-й километр Пермского тракта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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