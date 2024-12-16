Участок можно объехать через поселок Ачит (архивное фото)
На 190-м километре трассы между Екатеринбургом и Пермью днем 17 декабря полностью перекрыли движение из-за ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На 190-м километре автодороги Р-242 произошло ДТП! Движение в направлении Перми полностью перекрыто», — следует из сообщения.
Объехать участок можно через поселок Ачит со съездом с места аварии. Далее автомобилисты смогут вернуться на 185-й километр Пермского тракта.
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