Российские военные успешно захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, который находился в разрушенном здании одного из населенных пунктов региона, заявили в Минобороны РФ. Отмечается, что в операции участвовали подразделения гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка ВДВ из Феодосии. Операцию они провели при поддержке огня артиллерии.
«В приграничных районах Курской области, подразделения гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка ВДВ из Феодосии <...> штурмом овладели опорным пунктом Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что опорный пункт противника находился в разрушенном здании одного из населенных пунктов региона.
По словам командира парашютно-десантного батальона с позывным Балтик, когда группе поручают задание, она изучает карту для локализации указанных координат. «Когда задача ставится группе, она ознакомляется с картой. Ей ставится задача прийти на эти координаты. На этих координатах находится противник, его надо уничтожить и занять его укрытие», — заявил Балтик.
Деморализация бойцов ВСУ была достигнута благодаря расчетам артиллерийского огня, после чего российские военные провели успешный штурм здания. В ходе операции беспилотные летательные аппараты использовались для контроля за процессом захвата и координации действий ВС РФ.
В начале августа ВСУ предприняли попытку прорваться на территорию Курской области. В результате активных боевых действий российские военные уничтожили значительное количество боевой техники противника. О боях в российском регионе — в сюжете URA.RU.
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