Южная Корея продолжит контакты с Россией, хотя недовольна ее дружбой с КНДР

Сеул (Южная Корея) сохранит дипломатические контакты с Москвой, но намерен внимательно отслеживать развитие сотрудничества между РФ и КНДР. Об этом сообщил южнокорейский министр иностранных дел Чо Хен на слушаниях в парламенте.
«С одной стороны, мы продолжим коммуникацию с Россией, с другой стороны, мы продолжим придерживаться решительного несогласия с военным сотрудничеством России и Севера, угрожающим нашей безопасности», — сказал министр. Его слова приводит агентство Ренхап.
Он также добавил, что Сеул намерен обратиться к соседним государствам, в том числе Китаю и России, с просьбой принять активное участие и внести конструктивный вклад в процесс денуклеаризации Корейского полуострова. По словам Чо Хена, в настоящее время разрабатывается новая стратегия поэтапной денуклеаризации региона, предусматривающая, в частности, замораживание ядерной программы КНДР, сокращение ее ядерного потенциала, а также последующий полный отказ от ядерного вооружения.
Ранее стало известно, что Южная Корея пригласила российского лидера Владимира Путина для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Он состоится в Кенджу осенью 2025 года. По словам посла по особым поручениям МИД РФ Марата Бердыева, окончательное определение уровня представительства российской делегации будет осуществлено на основании комплексного анализа различных факторов, включая прогнозируемую эффективность предстоящих переговоров и наличие условий для достижения соглашений, представляющих существенный интерес для России, пишет RT.
