Россияне получат вакцину против колоректального рака

Ученые из Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) завершили исследования новой вакцины, предназначенной для терапии колоректального рака. Об этом заявила руководитель компании Вероника Скворцова.
«Полностью завершены исследования по колоректальному раку, это карцинома кишечника, и мы готовы уже в 2025 году начать применять в практике эту вакцину», — сказала Скворцова в эфире телеканала «Россия 24». Она подчеркнула, что исследования и по другим злокачественным опухолям — мозга и рака кожи не останавливаются.
Ранее «Царьград» писал, что шансы на успешное лечение с диагнозом «Рак» зависит от места жительства. По данным источника, основными факторами заболевания также остаются — табак, алкоголь, ожирение и загрязнение воздуха.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.