Россияне получат вакцину против колоректального рака

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В России начнут применять новое лекарство против рака
В России начнут применять новое лекарство против рака Фото:

Ученые из Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) завершили исследования новой вакцины, предназначенной для терапии колоректального рака. Об этом заявила руководитель компании Вероника Скворцова.

«Полностью завершены исследования по колоректальному раку, это карцинома кишечника, и мы готовы уже в 2025 году начать применять в практике эту вакцину», — сказала Скворцова в эфире телеканала «Россия 24». Она подчеркнула, что исследования и по другим злокачественным опухолям — мозга и рака кожи не останавливаются.

Ранее «Царьград» писал, что шансы на успешное лечение с диагнозом «Рак» зависит от места жительства. По данным источника, основными факторами заболевания также остаются — табак, алкоголь, ожирение и загрязнение воздуха.

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Ученые из Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) завершили исследования новой вакцины, предназначенной для терапии колоректального рака. Об этом заявила руководитель компании Вероника Скворцова. «Полностью завершены исследования по колоректальному раку, это карцинома кишечника, и мы готовы уже в 2025 году начать применять в практике эту вакцину», — сказала Скворцова в эфире телеканала «Россия 24». Она подчеркнула, что исследования и по другим злокачественным опухолям — мозга и рака кожи не останавливаются. Ранее «Царьград» писал, что шансы на успешное лечение с диагнозом «Рак» зависит от места жительства. По данным источника, основными факторами заболевания также остаются — табак, алкоголь, ожирение и загрязнение воздуха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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