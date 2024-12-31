Компания «Роскосмос» опубликовала фото циклона, который накрыл Москву 31 декабря 2025 года. На снимке изображен мощный снегопад с видом из космоса.
«К празднику столицу накрыл снегопад», — подписали в telegram-канале госкорпорации. Отмечается, что снимок сделан с наших спутников — «Электро-Л» и «Арктика-М».
Ранее издание «Ридус» отмечало, что погодные условия в столице формируются под влиянием холодного атмосферного фронта. По словам специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, наиболее интенсивные осадки ожидаются до 16:00. Впоследствии интенсивность сократится.
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