Минобороны сообщило о групповых ударах по объектам ОПК Украины

Российские военные за неделю нанесли 12 групповых ударов по украинским энергетическим объектам, которые обеспечивали оборонно-промышленный комплекс (ОПК) страны. Также средства ПВО сбили самолет Су-27 ВС Украины и несколько снарядов для РСЗО «Ураган» и HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«С 28 декабря 2024 года по 3 января 2025 года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и 12 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — заявили в оборонном ведомстве. В результате были уничтожены объекты энергетики, которые обеспечивали предприятия ОПК Украины.
Кроме того, в результате работы российских средств ПВО были сбиты самолет Су-27, три французские управляемые авиационные бомбы Hammer, 559 БПЛА. А также 33 снаряда для РСЗО «Ураган» и HIMARS.
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