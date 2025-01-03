Минобороны сообщило о групповых ударах по объектам ОПК Украины

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ВС РФ нанесли удары по энергетическим объектам на Украине, снабжающим ОПК
ВС РФ нанесли удары по энергетическим объектам на Украине, снабжающим ОПК Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные за неделю нанесли 12 групповых ударов по украинским энергетическим объектам, которые обеспечивали оборонно-промышленный комплекс (ОПК) страны. Также средства ПВО сбили самолет Су-27 ВС Украины и несколько снарядов для РСЗО «Ураган» и HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«С 28 декабря 2024 года по 3 января 2025 года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и 12 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — заявили в оборонном ведомстве. В результате были уничтожены объекты энергетики, которые обеспечивали предприятия ОПК Украины. 

Кроме того, в результате работы российских средств ПВО были сбиты самолет Су-27, три французские управляемые авиационные бомбы Hammer, 559 БПЛА. А также 33 снаряда для РСЗО «Ураган» и HIMARS. 

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Российские военные за неделю нанесли 12 групповых ударов по украинским энергетическим объектам, которые обеспечивали оборонно-промышленный комплекс (ОПК) страны. Также средства ПВО сбили самолет Су-27 ВС Украины и несколько снарядов для РСЗО «Ураган» и HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.  «С 28 декабря 2024 года по 3 января 2025 года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и 12 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — заявили в оборонном ведомстве. В результате были уничтожены объекты энергетики, которые обеспечивали предприятия ОПК Украины.  Кроме того, в результате работы российских средств ПВО были сбиты самолет Су-27, три французские управляемые авиационные бомбы Hammer, 559 БПЛА. А также 33 снаряда для РСЗО «Ураган» и HIMARS. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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