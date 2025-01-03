Небензя не заметил ничего особенно в сигналах Трампа

Администрация избранного президента США Дональда Трампа в своих сигналах России не предлагает никаких интересных действий по украинскому конфликту. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Это какие-то неоформленные неясные сигналы о готовности к чему-то. Часто мы слышим слово „заморозка конфликта“. Президент [РФ Владимир] Путин последний раз 19 декабря сказал ясно и четко, на каких условиях мы готовы разговаривать о том, чтобы не заморозить, а завершить этот конфликт при условии соблюдения наших законных интересов безопасности», — заявил Небензя в интервью телеканалу «Россия 24».
Он отметил, что на данный момент сигналы администрации Трампа не говорят об интересных для РФ условиях окончания украинского конфликта. Дипломат также отметил, что предложения, исходящие от Украины, кажутся нереалистичными, их нельзя воспринимать всерьез. Василий Небензя предостерег, что чем дольше задерживается начало мирных переговоров, тем менее выгодными будут условия для Киева.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что республиканец хочет завершить конфликт на Украине, передает RT. При этом британский дипломат Ян Прауд сообщил, что спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог может помешать Киеву вступить в НАТО. Также, по мнению Прауда, во время урегулирования украинского конфликта Келлог столкнется с некоторыми труднопреодолимыми внешнеполитическими проблемами, передает 360.ru.
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