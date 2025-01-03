Зеленский раскрыл подробности о личном разговоре с Трампом

Зеленский заявил, что Трамп ждет его «одним из первых»
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Зеленский заявил, что Трамп ждет его с визитом в США
Зеленский заявил, что Трамп ждет его с визитом в США Фото:

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп ожидает его визит «одним из первых». Об это украинский лидер рассказал в ходе телемарафона.

«Трамп сказал мне: „Одним из первых визитов я буду ждать именно вас“», — заявил Зеленский, трансляция телемарафона проходила на YouTube. Он также упомянул, что для Трампа завершение конфликта на Украине является приоритетной задачей.

Зеленский уточнил, что встреча с Трампом запланирована после инаугурации 20 января. В рамках визита будет обсуждаться план действий по завершению горячей фазы конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что в связи с приобретением Украиной ста миллионов кубометров сжиженного природного газа у США, у Владимира Зеленского появилась возможность посещения церемонии инаугурации Дональда Трампа. Изначально в список гостей мероприятия имя Зеленского не входило.

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Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп ожидает его визит «одним из первых». Об это украинский лидер рассказал в ходе телемарафона. «Трамп сказал мне: „Одним из первых визитов я буду ждать именно вас“», — заявил Зеленский, трансляция телемарафона проходила на YouTube. Он также упомянул, что для Трампа завершение конфликта на Украине является приоритетной задачей. Зеленский уточнил, что встреча с Трампом запланирована после инаугурации 20 января. В рамках визита будет обсуждаться план действий по завершению горячей фазы конфликта на Украине. Ранее стало известно, что в связи с приобретением Украиной ста миллионов кубометров сжиженного природного газа у США, у Владимира Зеленского появилась возможность посещения церемонии инаугурации Дональда Трампа. Изначально в список гостей мероприятия имя Зеленского не входило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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