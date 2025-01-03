В России станет сложнее получить вид на жительство

С 25 января 2025 года в России станет сложнее получить разрешение на временное проживание (РВП), а, соответственно, и вид на жительство (ВНЖ) — теперь для их получения иностранец должен провести в браке с гражданином РФ не менее трех лет. Это следует из изменений в законы «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ».
«Разрешение может быть выдано иностранцу, состоящему не менее трех лет в браке с россиянином, который постоянно проживает в РФ», — передает ТАСС изменения в законы. Также, по их данным, разрешение может быть выдано при наличии общего ребенка с супругом-гражданином РФ. Отмечается, что в случае, если брак расторгнут, признан недействительным в суде, если иностранец лишен родительских прав, ограничен в них или выписан из акта о рождении ребенка, то разрешение может быть аннулировано. Подчеркивается, что эти меры необходимы для предотвращения использования фиктивных браков и отцовства для получения иностранцами вида на жительство.
При этом скорректировалась процедура получения ВНЖ без РВП. Обычно для получения вида требуется прожить в РФ более восьми месяцев на основании разрешения на проживание, однако теперь, в случае, если ребенок у иностранцев обладает российским гражданством и проживает на территории России, его родители могут получить ВНЖ сразу. Если же ребенок рожден не в браке, то иностранцу придется доказывать факт проживания в одной семье, участия в воспитании и содержании ребенка через суд. Также изменения в закон продлевает до одного года обыкновенную частную визу иностранцу, который является близким родственником россиянина.
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