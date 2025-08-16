В России исключили прекращения огня на Украине «без условий» после саммита

В России отвергли возможность прекращения огня на Украине без выдвижения условий после саммита лидеров РФ и США, который прошел в Анкоридже (Аляска). Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
«Задачи СВО будут выполнены либо военным, либо дипломатическим путем. Никакого „прекращения огня без всяческих условий“ не будет, несмотря на то, что фронт обрушается и российские войска освобождают все новые и новые территории», — заявил Клишас. Своим мнением он поделился в личном telegram-канале.
Клишас заявил, что переговоры, прошедшие на Аляске, продемонстрировали приверженность России мирному, стабильному и справедливому урегулированию. По его словам, в настоящее время актуальным становится вопрос формирования новой системы европейской и мировой безопасности, и все участники международного сообщества должны с этим согласиться.
Встреча между президентами России и США на Аляске длилась почти три часа. Переговоры проходили в закрытом режиме. Яркие фото со встречи на Аляске — в материале URA.RU.
