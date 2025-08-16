Задержки и отмены авиарейсов в России: обстановка на 15 августа 2025

Ряд авиарейсов перенесли в России в субботу 16 августа
Ночью в субботу 16 августа в ряде аэропортов России перенесли рейсы
Ночью в субботу 16 августа в ряде аэропортов России перенесли рейсы Фото:

Аэропорты России последнее время регулярно сталкиваются с задержками и отменами рейсов. Воздушные гавани периодически попадают под ограничения — причем это касается многих аэропортов по всей стране. Но, судя по состоянию на утро 16 августа, на выходных обстановка в аэропортах обещает быть спокойной. О ситуации в аэропортах России 16 августа — в материале URA.RU.

Аэропорт Сочи

Этой ночью в аэропорте Сочи задержали несколько рейсов. Позже назначенного времени вылетят самолеты в Курган, Казань, Москву, Санкт-Петербург, Оренбург, Анталью, Уфу и Нижнекамск. С опозданием в воздушную гавань добрались самолеты из Москвы, Стамбула, Кургана, Екатеринбурга, Челябинска, Перми и Новосибирска.

Аэропорт Самары

В Самаре, судя по состоянию на утро 16 августа, все рейсы вылетают в соответствии с графиком. А вот с прибытием нескольких рейсов есть задержки: позже назначенного времени прилетели самолеты из Сочи, Тюмени, Дубая, Минеральных Вод и Ташкента.

Аэропорт Екатеринбурга

В субботу 16 августа в аэропорте Кольцово задержали несколько рейсов: позже назначенного времени вылетят самолеты в Сочи, Москву, Тбилиси, Калининград, Ереван, Минеральные Воды и Уфу. С опозданием прилетели рейсы из Тбилиси, Санкт-Петербурга, Антальи, Душанбе, Москвы, Сочи, Калининграда, Худжанда, Алматы и Улан-Удэ.

Аэропорт Санкт-Петербурга

В Пулково 16 августа оказались задержаны несколько рейсов. Так, с опозданием вылетят самолеты в Махачкалу, Минеральные Воды, Сочи и Калининград. Отменен один рейс в Иваново. Позже назначенного времени в северную столицу прибыли самолеты из Калининграда, Архангельска, Саратова, Москвы, Казани, Мурманска, Антальи, Нижнего Новгорода, Шарм-эль-Шейха, Душанбе, Оша, Тюмени и Челябинска.

Аэропорты Москвы

В Шереметьево 16 августа задержаны несколько рейсов: в Калининград, Чебоксары, Казань, Анталью, Омск, Санкт-Петербург, Махачкалу, Сочи, Киров и Минеральные Воды. Отменен один рейс — в Калининград. Во Внуково задержан лишь один вылет — в Гуанчжоу.

