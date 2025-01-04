Топ-10 сказочных рождественских фильмов

Рождество — время, наполненное истинной магией, чудесами, подарками, радостью и домашним теплом. Создать атмосферу праздника и сохранить ее в течение всех новогодних каникул непросто. Для тех, кто планирует провести праздники в уютной домашней обстановке, URA.RU подготовило список из 10 лучших рождественских фильмов.
Клаус (2019)
Режиссер: Реджинальд Хадлин
Центральным персонажем в фильме является Крис, образцовый семьянин, который накануне Рождества решает участвовать в ежегодном конкурсе на лучшую новогоднюю иллюминацию дома, организуемом его соседями. В поисках рождественских украшений Крис отправляется в магазин игрушек, где сталкивается с эльфийкой по имени Пеппер. Она предлагает ему воспользоваться магической возможностью и загадать желание, которое обязательно исполнится. Надеясь опередить своих соседей и завоевать заветный приз, Крис соглашается на этот рискованный шаг.
Однако события развиваются не по сценарию Криса. Рождественские торжества превращаются в полный хаос, и теперь главному герою вместе с его семьей приходится бороться с магическими заклятиями, чтобы спасти наступление Рождества.
Рождественские хроники (2018)
Режиссер: Клэй Кэйтис
В канун Рождества брат и сестра — Кейт и Тедди Пирс — решили запечатлеть на видеокамеру приход Санта-Клауса. Их смелый план приводит к неожиданному приключению, о котором они даже не могли мечтать. В сотрудничестве с верными эльфами и волшебными летающими оленями, они помогают Санте спасти любимый многими праздник.
Спасти Санту (2013)
Режиссер: Хоакин Масон
В канун Рождества отец восьмилетнего Лукаса неудачно сталкивается с настоящим Санта-Клаусом. В результате инцидента, когда Санта оказывается не в состоянии исполнять свою работу, отцу приходится занять его место. Возникший вопрос: сможет ли он удовлетворить самые фантастические желания детей, стать для своего сына примером для подражания и спасти празднование Рождества и Нового года?
Рождественская история (2009)
Режиссер: Роберт Земекис
Протагонист, Эбенезер Скрудж, прославился своей жадностью: он урезает зарплаты своих работников, экономит на отоплении и других необходимых расходах, при этом он явно выражает свое негативное отношение к Рождеству. Но ситуация коренным образом меняется, когда Дух Настоящего Рождества демонстрирует ему значение добрых дел.
Тайный Санта (2022)
Режиссер: Александр Бабаев
Светлана Соколова, занимающая должность юриста в компании, созданной Максимом, с самого начала ее работы испытывает давление со стороны руководителя. Несмотря на желание Максима прекратить сотрудничество с Светланой, он понимает, что найти адекватную замену будет непросто. Накануне Нового года Светлана стремится разрешить некоторые личные дела.
Во время корпоративного мероприятия, где предусмотрена традиция обмена подарками по системе «Тайный Санта», она намеревается устроить поездку на базу отдыха со своим коллегой Стасом, который ей нравится. Однако из-за непредвиденных обстоятельств приглашение оказывается у Максима. Светлана, оказавшись в сложной ситуации, готова отказаться от поездки, но Максим настроен провести выходные с удовольствием, что заставляет ее искать способы испортить ему праздник.
Рождество кота Боба (2022)
Режиссер: Чарльз Мартин Смит
До встречи с котом по имени Боб Джеймс Боуэн относился к Рождеству равнодушно. Однако знакомство с этим рыжим котом радикально изменило его взгляды. Боб стал для него настоящим подарком судьбы, принеся в его жизнь подлинное рождественское чудо. Даже в условиях финансовых трудностей и отсутствия электричества в городе, настоящее праздничное настроение было возможно благодаря этому необыкновенному коту.
Приключения Олененка (2018)
Режиссер: Гийом Майдачевский
В течение многих веков с приходом зимы дикие северные олени покидают ледяные просторы тундры и перемещаются в более теплые края, где происходит рождение их потомства. В документальной ленте рассказывается о жизненном пути олененка по имени Айло, который выделяется своей привлекательностью, быстротой и отвагой.
Его ожидает процесс познания мира, в ходе которого он должен будет разграничить, кому можно отдать свое доверие, а кого стоит избегать. Айло предстоит долгий путь через луга и поля, знакомство с разнообразными животными и, конечно же, захватывающие приключения.
Рождество в городе мастеров (2023)
Режиссер: Микал Ховланд
Город мастеров не указан на географических картах, но его слава распространена по всему округу. Каждый год, в канун Рождества, сюда стекается множество людей в ожидании чудес. Некоторые приезжают за уникальными имбирными пряниками, другие — чтобы насладиться волшебной музыкой. Однако у одной молодой дамы особенные желания — она ищет настоящую семью. В противном случае ее неумолимые преследователи, следующие за ней, отправят ее обратно в Школу для непослушных девочек, которую возглавляет ее тетушка Злавред.
Чародейка (2018)
Режиссер: Каспар Мунк
Клара, обычная двенадцатилетняя девушка, столкнулась с необычным инцидентом, когда ее поцарапала загадочная черная кошка. В результате этого события она обрела удивительную способность — возможность разговаривать с животными. Вскоре выяснилось, что Клара — наследница древнего ведьмовского клана, и теперь она обладает мощью, способной противостоять самой сильной злой ведьме. Мир дикой природы оказывается в опасности, и девушка вместе со своими друзьями и тетей, которая также является ее учителем, отправляется в захватывающее магическое приключение.
Рождество в Билтморе (2023)
Режиссер: Джон Путч
Люси была поручена задача адаптировать сценарий для новой версии рождественского кинематографического произведения. Чтобы максимально приблизиться к атмосфере оригинального фильма, она решает посетить поместье, где проходили первоначальные съемки. Однако, перевернув песочные часы, Люси неожиданно оказывается в 1947 году.
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