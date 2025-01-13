Володин заявил, что введенные против санкции РФ сработали только в плюс

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Володин отметил, что Россия стала интересна большинству стран
Володин отметил, что Россия стала интересна большинству стран Фото:

Введенные санкции против России сыграли ей на пользу, обеспечив стране экономические успехи. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Помимо повышения уровня и продолжительности жизни и, низкой безработицы, Россия достигла значительных успехов в развитии экономики. Введенные санкции сработали в плюс», — подчеркнул Володин. Пост опубликован в его telegram-канале

Спикер Госдумы поделился, что в новогодние праздники прочел книгу «Поражение Запада». По его словам, французский историк и автор произведение Эммануэль Тодд еще в 1976 году предсказал распад Советского Союза. В своих последних высказываниях он озвучил прогноз о неизбежном крахе Запада и победе России.

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Введенные санкции против России сыграли ей на пользу, обеспечив стране экономические успехи. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Помимо повышения уровня и продолжительности жизни и, низкой безработицы, Россия достигла значительных успехов в развитии экономики. Введенные санкции сработали в плюс», — подчеркнул Володин. Пост опубликован в его telegram-канале.  Спикер Госдумы поделился, что в новогодние праздники прочел книгу «Поражение Запада». По его словам, французский историк и автор произведение Эммануэль Тодд еще в 1976 году предсказал распад Советского Союза. В своих последних высказываниях он озвучил прогноз о неизбежном крахе Запада и победе России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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