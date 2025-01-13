Введенные санкции против России сыграли ей на пользу, обеспечив стране экономические успехи. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
«Помимо повышения уровня и продолжительности жизни и, низкой безработицы, Россия достигла значительных успехов в развитии экономики. Введенные санкции сработали в плюс», — подчеркнул Володин. Пост опубликован в его telegram-канале.
Спикер Госдумы поделился, что в новогодние праздники прочел книгу «Поражение Запада». По его словам, французский историк и автор произведение Эммануэль Тодд еще в 1976 году предсказал распад Советского Союза. В своих последних высказываниях он озвучил прогноз о неизбежном крахе Запада и победе России.
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