Грузия требует, чтобы ЕС прекратил толкать Тбилиси на эскалацию конфликта с РФ

В последние месяцы отношения между Тбилиси и Брюсселем заметно обострились
Брюссель не должен ставить перед Тбилиси условие эскалации отношений с Россией ради продвижения по пути евроинтеграции. Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Папуашвили подчеркнул, что Грузия стремится к вступлению в ЕС к 2030 году, но не готова жертвовать ради этого ни безопасностью, ни национальными ценностями. «Не следует вмешиваться в ценности грузин, которые насчитывают тысячелетия, но это сделал Брюссель», — сказал Папуашвили, передает газета «ВЗГЛЯД».

Председатель заявил, что ЕС, позиционирующий себя как проект мира, не должен требовать от Грузии эскалации с Россией, особенно в условиях продолжающихся военных конфликтов в регионе. Он напомнил, что за последние десятилетия страна пережила три войны и не готова рисковать миром ради политических уступок. Кроме того, Папуашвили обвинил ЕС в финансировании экстремизма и попытках повлиять на внутренние выборы в Грузии.

В последние месяцы отношения между Тбилиси и Брюсселем заметно обострились. ЕС заморозил сотрудничество с Грузией после принятия в стране законов о запрете пропаганды ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в Российской Федерации) и прозрачности иностранного финансирования. Брюссель обвиняет грузинские власти в отступлении от демократических принципов и угрожает отменой безвизового режима. В ответ Тбилиси называет претензии ЕС необоснованными и вмешательством во внутренние дела страны.

