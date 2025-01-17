Сотрудник посольства Франции сбил женщину в Калужской области. Пострадавшая переходила дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Калужской области.
«Сотрудник посольства Франции, управляя автомашиной Renault Kangoo, двигаясь со стороны Рославля в сторону Москвы, допустил наезд на женщину-пешехода», — говорится в сообщении МВД. Там добавили, что женщина пересекала дорогу в неустановленном для этого месте.
В настоящее время проводится административное расследование. Оно направлено на выяснение всех обстоятельств данного происшествия, заключили в МВД.
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