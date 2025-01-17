Сотрудник посольства Франции сбил женщину в Калужской области

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Женщина пересекала дорогу в неположенном месте, заявили в МВД
Женщина пересекала дорогу в неположенном месте, заявили в МВД Фото:

Сотрудник посольства Франции сбил женщину в Калужской области. Пострадавшая переходила дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Калужской области.

«Сотрудник посольства Франции, управляя автомашиной Renault Kangoo, двигаясь со стороны Рославля в сторону Москвы, допустил наезд на женщину-пешехода», — говорится в сообщении МВД. Там добавили, что женщина пересекала дорогу в неустановленном для этого месте.

В настоящее время проводится административное расследование. Оно направлено на выяснение всех обстоятельств данного происшествия, заключили в МВД.

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Сотрудник посольства Франции сбил женщину в Калужской области. Пострадавшая переходила дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Калужской области. «Сотрудник посольства Франции, управляя автомашиной Renault Kangoo, двигаясь со стороны Рославля в сторону Москвы, допустил наезд на женщину-пешехода», — говорится в сообщении МВД. Там добавили, что женщина пересекала дорогу в неустановленном для этого месте. В настоящее время проводится административное расследование. Оно направлено на выяснение всех обстоятельств данного происшествия, заключили в МВД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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