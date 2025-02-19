Алюминий резко вырос в цене на фоне слухов о новых санкциях ЕС против России

Цены на алюминий достигли максимального значения за месяц на фоне слухов о новых санкциях Евросоюза против России. Согласно данным торгов, стоимость алюминия взлетела после информации о возможном ограничении импорта российского алюминия в страны ЕС.
«По состоянию на 16.20 мск фьючерс на алюминий дорожал на 1%, до 2697,05 доллара за тонну, при этом ранее в ходе торгов цена уже поднималась выше 2700 долларов — впервые с 20 января», — приводит данные РИА Новости. На Лондонской бирже металлов стоимость тонны алюминия с поставкой через три месяца также показала рост, увеличившись на 0,89%, до 2668,5 доллара за тонну.
Ранее сообщалось, что Европейский Союз утвердил 16-й пакет ограничительных мер в отношении России. Согласно информации Reuters, в рамках новых санкций будет введен запрет на импорт российского первичного алюминия. Кроме того, санкционный список будет расширен за счет включения 73 судов, предположительно принадлежащих так называемому «теневому флоту».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.