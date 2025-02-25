Глава ФоРГО Костин рассказал, что ждет партии во время главной репетиции перед выборами в Госдуму

Политический ландшафт России может измениться перед выборами в Госдуму в 2026 году. Доминирующей «Единой России» составит конкуренцию усиливающаяся КПРФ, в это же время ЛДПР и «Новые люди» проваливают идеологическую работу, а справедливороссы и вовсе рискуют не попасть в парламент. Об этом рассказал руководитель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин во время круглого стола «Партийный ландшафт перед началом избирательной кампании-2025».
«Конечно, у „Единой России“ есть преимущества — инфраструктурные и технологические. Это большая партия с большим опытом кампаний. Есть очень серьезные наработки по самым разным направлениям: и по СВО, и по реализации „Народной программы“, и по решению повседневных проблем граждан», — заявил эксперт.
Костин добавил, что главную конкуренцию ЕР на выборах составят коммунисты. «У них есть опыт, есть практика, есть идеологемы, которые они могут актуализировать в контексте многовариантности. Потому что окончание СВО в том или ином виде — это в любом случае смена повестки», — отметил эксперт.
ЛДПР, по мнению Костина, с уходом Владимира Жириновского столкнулась с проблемой позиционирования, и это может ухудшить результат партии. «С отсутствием Владимира Вольфовича там плохо с придумыванием идеологем, привлекательных программных установок. ЛДПР будет сложнее», — уверен Костин.
Партия «Новые люди», по мнению политолога, не имеет идеологии и заточена под смену повестки, что позволит ей быстрее адаптироваться под новую реальность в случае завершения СВО. Главная интрига, по словам Костина, сумеет ли партия воспользоваться этим преимуществом.
Самые большие проблемы, как считает Костин, у «Справедливой России». «Несмотря на серьезный опыт, несмотря на то, что есть сильные политики, партия находится в состоянии пикирования второй год подряд. Единый день голосования крайне важен для эсеров, возможно даже важнее, чем для остальных парламентских партий», — сказал политолог.
Костин вспомнил ситуацию со «Справедливой Россией» перед прошлыми выборами в Госдуму в 2021 году, когда партия находилась в ситуации кризиса и могла провалиться ниже пятипроцентного барьера. Тем не менее, тогда эсерам удалось усилить позиции перед кампанией в ГД. Эксперт предполагает, что такой же шанс у них есть и сегодня.
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