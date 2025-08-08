Лукашенко: Трамп прав, что «наклоняет» Европу

Лукашенко: Трамп проводит правильную жесткую политику по отношению к Европе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лукашенко высказался о Трампе
Лукашенко высказался о Трампе Фото:

Президент США Дональд Трамп прав в своем стремлении проводить жесткую политику по отношению к Европе. Об этом сообщил глава Беларуси Александр Лукашенко в интервью журналу Time. Заявление прозвучало в контексте вопроса экспорта украинского зерна.

«Трамп прав, что наклоняет Европу, он хочет загрузить зерно в Польшу или в Германию в портах, потому что забетонировано в Одессе, плавают эти мины. Он хотел провести зерно через Польшу и загрузить в Гданьске или где-нибудь там в порту. Пустили? Нет — боятся, что на европейском рынке появляется зерно», — подчеркнул Лукашенко. Отрывки интервью были показаны в эфире телеканала «Первый информационный».

В этой же беседе президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о своей готовности выступить организатором трехсторонних переговоров с участием российского президента Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского. По мнению Лукашенко, Путин выразил бы поддержку инициативе проведения саммита в белорусской столице, а Трамп также остался бы доволен выбором площадки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп прав в своем стремлении проводить жесткую политику по отношению к Европе. Об этом сообщил глава Беларуси Александр Лукашенко в интервью журналу Time. Заявление прозвучало в контексте вопроса экспорта украинского зерна. «Трамп прав, что наклоняет Европу, он хочет загрузить зерно в Польшу или в Германию в портах, потому что забетонировано в Одессе, плавают эти мины. Он хотел провести зерно через Польшу и загрузить в Гданьске или где-нибудь там в порту. Пустили? Нет — боятся, что на европейском рынке появляется зерно», — подчеркнул Лукашенко. Отрывки интервью были показаны в эфире телеканала «Первый информационный». В этой же беседе президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о своей готовности выступить организатором трехсторонних переговоров с участием российского президента Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского. По мнению Лукашенко, Путин выразил бы поддержку инициативе проведения саммита в белорусской столице, а Трамп также остался бы доволен выбором площадки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...