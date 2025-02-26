Власти Киева планируют провокацию в Запорожской области, направив в село Каменское представителей военной разведки и подразделения ВСУ. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Режим Зеленского задумал очередную провокацию. В Каменское переброшено большое количество представителей ГУР (Главное управление разведки Министерства обороны Украины — прим. URA.RU) и сил специальных операций ВСУ», — сказал Рогов в беседе с РИА Новости. Он пояснил, что их перемещение связано с подготовкой к возможным провокациям.
Рогов неоднократно обвинял украинское руководство в планировании провокаций против России. Ранее он утверждал, что президент Украины Владимир Зеленский распорядился подготовить серию терактов на российской территории к Дню защитника Отечества, включая обстрелы и взрывы на гражданских объектах, что могло бы сорвать поиск мирного решения украинского конфликта.
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