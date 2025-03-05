Пленный военнослужащий ВСУ Сергей Андреев рассказал о том, как оказался в плену, опасаясь расправы со стороны своих же. По его словам, в ходе боевых действий в Курской области его собственные сослуживцы стали угрозой его жизни.
Андреев, служивший в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, получил ранение и был отправлен в госпиталь в Сумах. После лечения ему разрешили 30-дневный отпуск. Его украинцу не дали, так как сочли его дезертиром.
Во время второго распределения в Курскую область украинский боец Андреев понял, что шансов выжить у него мало из-за отношения сослуживцев. Когда на их позиции вошли российские войска, он решил сдаться, но столкнулся с атакой со стороны украинских военных. «Как только на наши позиции зашли русские, я сказал, что мы сдаемся. Когда мы уходили с позиций, наши же нас и добивали. Они даже не знали, живы мы или нет, сразу начали бомбить. Из 12 человек выжил только я», — рассказал Андреев, видео публикует официальный telegram-канал Минобороны РФ.
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