Боец ВСУ сдался в плен из-за страха быть убитым сослуживцами

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Пленный военнослужащий ВСУ заявил, что украинские военные добивают своих же
Пленный военнослужащий ВСУ заявил, что украинские военные добивают своих же Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Пленный военнослужащий ВСУ Сергей Андреев рассказал о том, как оказался в плену, опасаясь расправы со стороны своих же. По его словам, в ходе боевых действий в Курской области его собственные сослуживцы стали угрозой его жизни.

Андреев, служивший в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, получил ранение и был отправлен в госпиталь в Сумах. После лечения ему разрешили 30-дневный отпуск. Его украинцу не дали, так как сочли его дезертиром. 

Во время второго распределения в Курскую область украинский боец Андреев понял, что шансов выжить у него мало из-за отношения сослуживцев. Когда на их позиции вошли российские войска, он решил сдаться, но столкнулся с атакой со стороны украинских военных. «Как только на наши позиции зашли русские, я сказал, что мы сдаемся. Когда мы уходили с позиций, наши же нас и добивали. Они даже не знали, живы мы или нет, сразу начали бомбить. Из 12 человек выжил только я», — рассказал Андреев, видео публикует официальный telegram-канал Минобороны РФ. 

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Пленный военнослужащий ВСУ Сергей Андреев рассказал о том, как оказался в плену, опасаясь расправы со стороны своих же. По его словам, в ходе боевых действий в Курской области его собственные сослуживцы стали угрозой его жизни. Андреев, служивший в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, получил ранение и был отправлен в госпиталь в Сумах. После лечения ему разрешили 30-дневный отпуск. Его украинцу не дали, так как сочли его дезертиром.  Во время второго распределения в Курскую область украинский боец Андреев понял, что шансов выжить у него мало из-за отношения сослуживцев. Когда на их позиции вошли российские войска, он решил сдаться, но столкнулся с атакой со стороны украинских военных. «Как только на наши позиции зашли русские, я сказал, что мы сдаемся. Когда мы уходили с позиций, наши же нас и добивали. Они даже не знали, живы мы или нет, сразу начали бомбить. Из 12 человек выжил только я», — рассказал Андреев, видео публикует официальный telegram-канал Минобороны РФ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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