09 марта 2025

Трамп спровоцировал обвал криптовалютного рынка

© Служба новостей «URA.RU»
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Курс биткойна приблизился к минимуму с 11 ноября 2024 года
Курс биткойна приблизился к минимуму с 11 ноября 2024 года Фото:

Обещания президента США Дональда Трампа о создании криптовалютного резерва не соответствовали ожиданиям инвесторов. Это привело к падению котировок популярных криптовалют до многомесячных минимумов. Среди пострадавших валют — биткойн, эфир, Solana и Dogecoin. 

«В воскресенье, 9 марта, котировки ведущих виртуальных валют откатились до многомесячных минимумов. Так, курс биткойна опускался до 84,24 тысяч долларов, приближаясь к минимальному значению с 11 ноября 2024 года. Котировки Solana достигали 134,3 тысяч долларов. Котировки эфира упала ниже 2,14 тысяч долларов, приблизившись к значениям декабря 2023 года», — пишет «Коммерсант».

Отмечается, что инвесторы разочаровались по поводу того, что резервы будут формироваться из конфискованных активов, а не через покупки на открытом рынке. Тем не менее, эксперты ждут оживления крипторынка после возможного изменения политики американского регулятора по процентным ставкам. Снижение ставок простимулирует инвестиции в криптовалюты и поддержит их стоимость после спада.

Ранее цена на биткоин резко выросла после заявления Дональда Трампа о создании стратегического резерва криптовалют. Так, на бирже Binance биткоин за сутки подорожал на 7,62%, достигнув 91 530 долларов.

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Обещания президента США Дональда Трампа о создании криптовалютного резерва не соответствовали ожиданиям инвесторов. Это привело к падению котировок популярных криптовалют до многомесячных минимумов. Среди пострадавших валют — биткойн, эфир, Solana и Dogecoin.  «В воскресенье, 9 марта, котировки ведущих виртуальных валют откатились до многомесячных минимумов. Так, курс биткойна опускался до 84,24 тысяч долларов, приближаясь к минимальному значению с 11 ноября 2024 года. Котировки Solana достигали 134,3 тысяч долларов. Котировки эфира упала ниже 2,14 тысяч долларов, приблизившись к значениям декабря 2023 года», — пишет «Коммерсант». Отмечается, что инвесторы разочаровались по поводу того, что резервы будут формироваться из конфискованных активов, а не через покупки на открытом рынке. Тем не менее, эксперты ждут оживления крипторынка после возможного изменения политики американского регулятора по процентным ставкам. Снижение ставок простимулирует инвестиции в криптовалюты и поддержит их стоимость после спада. Ранее цена на биткоин резко выросла после заявления Дональда Трампа о создании стратегического резерва криптовалют. Так, на бирже Binance биткоин за сутки подорожал на 7,62%, достигнув 91 530 долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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