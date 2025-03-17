На Киалимском водохранилище около Карабаша Челябинской области, где в прошлом году прорвало дамбу, максимально минимизируют риски повышения уровня воды до высоты временной перемычки. Об этом заявил глава города Павел Титов.
«Отдельно хочется остановиться на вопросе состояния Киалимского водохранилища. [Стараемся] максимально минимизировать риски повышения уровня воды», — написал Титов на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
Высота временной перемычки (дамбы) составляет 328 метров по Балтийской системе высот (БСВ). Сейчас уровень воды там достигает отметки в 325 метров. Такая высота нужна, чтобы работала насосная станция Киалим и вода поступала в дома жителей Карабаша.
Чтобы вода не достигла максимальной высоты временной дамбы, воду сбрасывают через существующее сооружение, без использования шлюзов. «На ежедневной основе осуществляется мониторинг уровня водохранилища и объема паводковых вод», — добавил Титов.
Сейчас проводятся торги на разработку проектно-сметной документации по дальнейшему ремонту гидротехнического сооружения. И приведению его в нормативное состояние, добавил Титов.
Дамбу Киалимского водохранилища в Челябинской области прорвало 26 июля после обильных ливней. Под угрозой подтопления оказались несколько поселоков, в том числе Киалим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево. 27 июля в Карабаш экстренно прибыл занимавший тогда пост полпреда президента в УрФО Владимир Якушев. Он сообщил, что приехал в регион по поручению президента России Владимира Путина. Якушева в поезде сопровождал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Подача в населенных пункты питьевой воды из водохранилища началась в ноябре. 6 декабря Текслер показал восстановленную дамбу.
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