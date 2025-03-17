17 марта 2025

На Киалимском водохранилище около Карабаша понижают уровень воды. Фото

Глава Карабаша: риски подтопления из-за Киалимского водохранилища минимизированы
© Служба новостей «URA.RU»
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Дамбу Киалимского водохранилища прорвало после обильных ливней в июле 2024 года (архивное фото)
Дамбу Киалимского водохранилища прорвало после обильных ливней в июле 2024 года (архивное фото) Фото:

На Киалимском водохранилище около Карабаша Челябинской области, где в прошлом году прорвало дамбу, максимально минимизируют риски повышения уровня воды до высоты временной перемычки. Об этом заявил глава города Павел Титов.

«Отдельно хочется остановиться на вопросе состояния Киалимского водохранилища. [Стараемся] максимально минимизировать риски повышения уровня воды», — написал Титов на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Высота временной перемычки (дамбы) составляет 328 метров по Балтийской системе высот (БСВ). Сейчас уровень воды там достигает отметки в 325 метров. Такая высота нужна, чтобы работала насосная станция Киалим и вода поступала в дома жителей Карабаша.

Чтобы вода не достигла максимальной высоты временной дамбы, воду сбрасывают через существующее сооружение, без использования шлюзов. «На ежедневной основе осуществляется мониторинг уровня водохранилища и объема паводковых вод», — добавил Титов.

Сейчас проводятся торги на разработку проектно-сметной документации по дальнейшему ремонту гидротехнического сооружения. И приведению его в нормативное состояние, добавил Титов.

Дамбу Киалимского водохранилища в Челябинской области прорвало 26 июля после обильных ливней. Под угрозой подтопления оказались несколько поселоков, в том числе Киалим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево. 27 июля в Карабаш экстренно прибыл занимавший тогда пост полпреда президента в УрФО Владимир Якушев. Он сообщил, что приехал в регион по поручению президента России Владимира Путина. Якушева в поезде сопровождал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Подача в населенных пункты питьевой воды из водохранилища началась в ноябре. 6 декабря Текслер показал восстановленную дамбу.

Высота временной перемычки (дамбы) составляет 328 м
Высота временной перемычки (дамбы) составляет 328 м
Фото:
Мониторинг уровня воды проводится ежедневно
Мониторинг уровня воды проводится ежедневно
Фото:

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На Киалимском водохранилище около Карабаша Челябинской области, где в прошлом году прорвало дамбу, максимально минимизируют риски повышения уровня воды до высоты временной перемычки. Об этом заявил глава города Павел Титов. «Отдельно хочется остановиться на вопросе состояния Киалимского водохранилища. [Стараемся] максимально минимизировать риски повышения уровня воды», — написал Титов на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Высота временной перемычки (дамбы) составляет 328 метров по Балтийской системе высот (БСВ). Сейчас уровень воды там достигает отметки в 325 метров. Такая высота нужна, чтобы работала насосная станция Киалим и вода поступала в дома жителей Карабаша. Чтобы вода не достигла максимальной высоты временной дамбы, воду сбрасывают через существующее сооружение, без использования шлюзов. «На ежедневной основе осуществляется мониторинг уровня водохранилища и объема паводковых вод», — добавил Титов. Сейчас проводятся торги на разработку проектно-сметной документации по дальнейшему ремонту гидротехнического сооружения. И приведению его в нормативное состояние, добавил Титов. Дамбу Киалимского водохранилища в Челябинской области прорвало 26 июля после обильных ливней. Под угрозой подтопления оказались несколько поселоков, в том числе Киалим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево. 27 июля в Карабаш экстренно прибыл занимавший тогда пост полпреда президента в УрФО Владимир Якушев. Он сообщил, что приехал в регион по поручению президента России Владимира Путина. Якушева в поезде сопровождал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Подача в населенных пункты питьевой воды из водохранилища началась в ноябре. 6 декабря Текслер показал восстановленную дамбу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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