Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о зафиксированных доказательствах прицельной атаки украинских военных по жилому дому в Курской области. Это происшествие рассматривается ведомством как террористический акт против мирного населения.
«Следствием установлено, что 19 марта 2025 года украинские боевики, которые незаконно вторглись на территорию Российской Федерации, используя беспилотный летательный аппарат, сбросили взрывное устройство на жилой массив в селе Мокрушино Беловского района Курской области, где находились мирные граждане», — сообщает Следком в telegram-канале. В результате произошедшего два человека получили ранения.
Следователи в настоящее время работают с пострадавшими, которые были доставлены в медицинское учреждение. Проводятся все необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств атаки. Светлана Петренко подчеркнула решимость ведомства привлечь к ответственности всех причастных к произошедшему. По ее словам, подобное является нарушением международного права и прав человека.
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