Мужчина открыл стрельбу в ЖК «Ольгино парк»: причина перестрелки, что известно о пострадавшем. Видео

Стрельбу в ЖК «Ольгино парк» сняла камера видеонаблюдения
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В Подмосковье в ЖК «Ольгино Парк» мужчина открыл стрельбу, есть пострадавший
В Подмосковье в ЖК «Ольгино Парк» мужчина открыл стрельбу, есть пострадавший Фото:

Сегодня утром в подмосковном Железнодорожном произошла стрельба во дворе жилого комплекса «Ольгино Парк». Около семи утра, неизвестный поджидал одного из местных жителей у подъезда. Когда мужчина вышел, нападавший открыл огонь. Перестрелка также попала на камеру видеонаблюдения. Что известно о происшествии в материале URA.RU.

Что произошло

В подмосковном жилом комплексе «Ольгино Парк» раздались выстрелы около семи утра. По данным СМИ, неизвестный поджидал одного из местных жителей у подъезда дома. Когда мужчина вышел, нападавший открыл огонь, сообщил telegram-канал Shot. По предварительной информации, злоумышленник промахнулся, и жертве удалось укрыться за автомобилем.

Из стоявшего у подъезда автомобиля выбежал охранник пострадавшего и начал стрелять в сторону нападавшего. В результате перестрелки преступнику удалось скрыться на автомобиле, где его уже ждал подельник, пишет telegram-канал Baza.

Пострадавший

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия. Пострадавший был экстренно доставлен в медицинское учреждение на скорой помощи.

Задержание

Подозреваемый, открывший стрельбу в жилом комплексе «Ольгино парк», расположенном в Подмосковье, был задержан. В настоящий момент с ним проводятся следственные действия. Он отказывается давать показания. Согласно предварительным данным, нападавший является военнослужащим.

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Сегодня утром в подмосковном Железнодорожном произошла стрельба во дворе жилого комплекса «Ольгино Парк». Около семи утра, неизвестный поджидал одного из местных жителей у подъезда. Когда мужчина вышел, нападавший открыл огонь. Перестрелка также попала на камеру видеонаблюдения. Что известно о происшествии в материале URA.RU. Что произошло В подмосковном жилом комплексе «Ольгино Парк» раздались выстрелы около семи утра. По данным СМИ, неизвестный поджидал одного из местных жителей у подъезда дома. Когда мужчина вышел, нападавший открыл огонь, сообщил telegram-канал Shot. По предварительной информации, злоумышленник промахнулся, и жертве удалось укрыться за автомобилем. Из стоявшего у подъезда автомобиля выбежал охранник пострадавшего и начал стрелять в сторону нападавшего. В результате перестрелки преступнику удалось скрыться на автомобиле, где его уже ждал подельник, пишет telegram-канал Baza. Пострадавший Сотрудники полиции прибыли на место происшествия. Пострадавший был экстренно доставлен в медицинское учреждение на скорой помощи. Задержание Подозреваемый, открывший стрельбу в жилом комплексе «Ольгино парк», расположенном в Подмосковье, был задержан. В настоящий момент с ним проводятся следственные действия. Он отказывается давать показания. Согласно предварительным данным, нападавший является военнослужащим.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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