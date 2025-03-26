Сегодня утром в подмосковном Железнодорожном произошла стрельба во дворе жилого комплекса «Ольгино Парк». Около семи утра, неизвестный поджидал одного из местных жителей у подъезда. Когда мужчина вышел, нападавший открыл огонь. Перестрелка также попала на камеру видеонаблюдения. Что известно о происшествии в материале URA.RU.
Что произошло
В подмосковном жилом комплексе «Ольгино Парк» раздались выстрелы около семи утра. По данным СМИ, неизвестный поджидал одного из местных жителей у подъезда дома. Когда мужчина вышел, нападавший открыл огонь, сообщил telegram-канал Shot. По предварительной информации, злоумышленник промахнулся, и жертве удалось укрыться за автомобилем.
Из стоявшего у подъезда автомобиля выбежал охранник пострадавшего и начал стрелять в сторону нападавшего. В результате перестрелки преступнику удалось скрыться на автомобиле, где его уже ждал подельник, пишет telegram-канал Baza.
Пострадавший
Сотрудники полиции прибыли на место происшествия. Пострадавший был экстренно доставлен в медицинское учреждение на скорой помощи.
Задержание
Подозреваемый, открывший стрельбу в жилом комплексе «Ольгино парк», расположенном в Подмосковье, был задержан. В настоящий момент с ним проводятся следственные действия. Он отказывается давать показания. Согласно предварительным данным, нападавший является военнослужащим.
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