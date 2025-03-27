В Прикамье замдиректора организации похитил деньги на ремонт детсада и школы

В Добрянке Пермского края бывший заместитель директора бюджетной организации завысил стоимость ремонта канализации в школе и детском саду. Ущерб составил более 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.
«С декабря 2023 года по март 2024 заместитель директора одного из бюджетных предприятий завысил стоимость ремонтных работ канализации в детском саду и школе. Для этого он использовал свое служебное положение. Ущерб округу оценивается в более, чем 500 тысяч рублей», — пояснили в ведомстве.
Отмечается, что ремонт канализации в итоге был выполнен другим подрядчиком. Преступление выявили сотрудники краевого главка МВД. Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд.
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