В Прикамье замдиректора организации похитил деньги на ремонт детсада и школы

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Жажда наживы привела пермяка на скамью подсудимых
Жажда наживы привела пермяка на скамью подсудимых Фото:

В Добрянке Пермского края бывший заместитель директора бюджетной организации завысил стоимость ремонта канализации в школе и детском саду. Ущерб составил более 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«С декабря 2023 года по март 2024 заместитель директора одного из бюджетных предприятий завысил стоимость ремонтных работ канализации в детском саду и школе. Для этого он использовал свое служебное положение. Ущерб округу оценивается в более, чем 500 тысяч рублей», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что ремонт канализации в итоге был выполнен другим подрядчиком. Преступление выявили сотрудники краевого главка МВД. Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд.

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В Добрянке Пермского края бывший заместитель директора бюджетной организации завысил стоимость ремонта канализации в школе и детском саду. Ущерб составил более 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «С декабря 2023 года по март 2024 заместитель директора одного из бюджетных предприятий завысил стоимость ремонтных работ канализации в детском саду и школе. Для этого он использовал свое служебное положение. Ущерб округу оценивается в более, чем 500 тысяч рублей», — пояснили в ведомстве. Отмечается, что ремонт канализации в итоге был выполнен другим подрядчиком. Преступление выявили сотрудники краевого главка МВД. Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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