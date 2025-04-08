Россия и США не будут обсуждать Украину в Стамбуле

На встрече представителей Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, которая состоится в Стамбуле 10 апреля, не будут обсуждаться темы, касающиеся урегулирования ситуации на Украине и обеспечения безопасности. Об этом сообщает официальный представитель госдепа Тэмми Брюс.
«На повестке не будет политических вопросов или вопросов безопасности, Украина абсолютно не на повестке», — передает РИА Новости слова Брюс в ходе брифинга. Она уточняет, что обсуждение ограничится вопросами функционирования дипломатических представительств стран. Полная нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном представляется возможной только после урегулирования ситуации на Украине, отмечает Брюс.
Ранее в МИД РФ сообщили, в состав российской делегации войдет посол России в США Александр Дарчиев. От Соединенных Штатов в переговорах примет участие заместитель помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии, Соната Коултер, передает «Национальная служба новостей».
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