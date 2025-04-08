08 апреля 2025

Россия и США не будут обсуждать Украину в Стамбуле

© Служба новостей «URA.RU»
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Россия и США обсудят на встрече вопросы функционирования дипломатических представительств стран
Россия и США обсудят на встрече вопросы функционирования дипломатических представительств стран Фото:

На встрече представителей Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, которая состоится в Стамбуле 10 апреля, не будут обсуждаться темы, касающиеся урегулирования ситуации на Украине и обеспечения безопасности. Об этом сообщает официальный представитель госдепа Тэмми Брюс.

«На повестке не будет политических вопросов или вопросов безопасности, Украина абсолютно не на повестке», — передает РИА Новости слова Брюс в ходе брифинга. Она уточняет, что обсуждение ограничится вопросами функционирования дипломатических представительств стран. Полная нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном представляется возможной только после урегулирования ситуации на Украине, отмечает Брюс. 

Ранее в МИД РФ сообщили, в состав российской делегации войдет посол России в США Александр Дарчиев. От Соединенных Штатов в переговорах примет участие заместитель помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии, Соната Коултер, передает «Национальная служба новостей».

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На встрече представителей Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, которая состоится в Стамбуле 10 апреля, не будут обсуждаться темы, касающиеся урегулирования ситуации на Украине и обеспечения безопасности. Об этом сообщает официальный представитель госдепа Тэмми Брюс. «На повестке не будет политических вопросов или вопросов безопасности, Украина абсолютно не на повестке», — передает РИА Новости слова Брюс в ходе брифинга. Она уточняет, что обсуждение ограничится вопросами функционирования дипломатических представительств стран. Полная нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном представляется возможной только после урегулирования ситуации на Украине, отмечает Брюс.  Ранее в МИД РФ сообщили, в состав российской делегации войдет посол России в США Александр Дарчиев. От Соединенных Штатов в переговорах примет участие заместитель помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии, Соната Коултер, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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