Украинский БПЛА сбит над Крымом

Один беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит силами противовоздушной обороны над Крымом. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Около 12.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении военного ведомства.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в ночь на 29 апреля четыре дрона Украины пытались атаковать республику. Столько же дронов сбито над акваторией Черного моря.
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