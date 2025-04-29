Украинский БПЛА сбит над Крымом

Над Крымом сбили Украинский дрон
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дрон ВСУ сбит в 12.40 по МСК
Дрон ВСУ сбит в 12.40 по МСК Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Один беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит силами противовоздушной обороны над Крымом. Об этом рассказали в Минобороны РФ. 

«Около 12.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении военного ведомства. 

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в ночь на 29 апреля четыре дрона Украины пытались атаковать республику. Столько же дронов сбито над акваторией Черного моря.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Один беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит силами противовоздушной обороны над Крымом. Об этом рассказали в Минобороны РФ.  «Около 12.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении военного ведомства.  Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в ночь на 29 апреля четыре дрона Украины пытались атаковать республику. Столько же дронов сбито над акваторией Черного моря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...