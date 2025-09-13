Президент Украины Владимир Зеленский получит самые мощные гарантии безопасности от президента России Владимира Путина в случае визита в Москву. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Он уверен, что единственная причина, по которой Зеленский отказался от визита в Москву — нежелание завершать украинский конфликт.
«Зеленский не хочет мира. Зеленский может приводить любые рассчитанные на дешевый хайп предложения или заявления. То есть все в мире знают, что гарантии Путина — это, наверное, одни из самых мощных гарантий, которые существуют на этой планете, и Зеленскому тоже нет оснований этому не доверять», — подчеркнул Мирошник в интервью ТАСС. По словам дипломата, отказ Зеленского от поездки в Москву свидетельствует о нежелании договариваться и искать мирные пути урегулирования.
Родион Мирошник также напомнил, что для переговоров на высшем уровне не существует непреодолимых препятствий. Он привел в пример недавний визит Владимира Путина на Аляску, несмотря на жесткое противостояние и отсутствие диалога между Россией и США в последние три года. Дипломат отметил, что для Зеленского личный визит в Москву не представляет угрозы — для него главным риском является возможность необходимости договариваться, а не вопросы безопасности.
Мирошник также заявил, что гарантии российского президента — «самая твердая мировая валюта», которую невозможно девальвировать. По его мнению, отказ Украины от поиска вариантов урегулирования выглядит как попытка продать «клоунские репризы» западным СМИ.
Ранее президент России Владимир Путин во время визита в Китай пригласил Зеленского в Москву для переговоров. Однако Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном отверг это предложение. Он также заявил, что Пекин не желает содействовать Украине, передает MK.RU. В целом в РФ уверены, что Зеленский не заинтересован в мире, сообщает «Ридус».
