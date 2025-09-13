The Sun: в КНДР запретили слова «гамбургер», «мороженое» и «караоке»

В КНДР запретили использование слов «гамбургер», «мороженое» и «караоке» как слишком западных. Заимствованные слова заменили отечественными аналогами, сообщается в новых правилах для гидов курорта Вонсан.
Туристическим гидам, работающим с российскими и китайскими гостями, рекомендовано исключать англицизмы, передает издание The Sun. Вместо «гамбургера» теперь следует говорить «дадзин-гоги-геппан» (двойной хлеб с говяжьим фаршем), «мороженое» заменено на «эсыукимо», а караоке-машины — на «машины для экранного сопровождения».
Около 20-30 гидов проходят интенсивное обучение, чтобы привыкнуть к новой северокорейской лексике. Это изменение направлено на избавление от заимствований из западной и южнокорейской культуры.
Ранее сообщалось, что российские граждане, впервые после пандемии прибывшие в КНДР, сталкивались с ограничениями: им запрещалось покидать территорию отеля и фотографировать отдельные объекты. Как сообщил «Газете.Ru» участник туристической группы Илия Воскресенский, введенные меры произвели на него положительное впечатление. По его словам, такие запреты позволяют лучше прочувствовать специфику и атмосферу закрытого государства.
